Festival gótico Extramuralhas entra este sábado na reta final

Catarina Ferreira Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda há sete concertos para ver, alguns deles gratuitos, no célebre festival de música alternativa de Leiria Extramuralhas.

O festival gótico Extramuralhas, que tomou de assalto com música a cidade de Leiria, tem este sábado a sua reta final, depois do hiato pandémico. Mas ainda tem muita música para dar.

No Teatro José Lúcio da Silva tocam hoje, às 20.30 horas, Circuit Des Yeux, a compositora, multi-instrumentista e cantora norte-americana Haley Fohr, nome de valor indiscutível no universo da folk moderna - tem uma guitarra de 12 cordas e uma assombrosa voz que alcança as quatro oitavas -, e o pós-punk dos belgas Whispering Sons, com uma sonoridade herdada dos anos 70 e 80. Este concerto é pago.

No Jardim Luís da Camões, em Leiria, onde a entrada é livre, o rol de concertos abre com os finlandeses Aus Tears, às 17 horas. Os portugueses She Pleasures Herself tocam às 18 horas, fechando a primeira ronda.

Os concertos regressam ao jardim, a partir das 23 horas, com o duo francês Potochkine, precedido do punk britânico dos HMLTD.

A encerrar o Extramuralhas, um dos nomes mais aguardados do cartaz: os franceses Je T"Aime tocam à 1.30 horas no Stereogun.