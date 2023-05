Festival Imaginarius oferece quatro dias para sonhar

Catarina Ferreira Hoje às 10:43 Facebook

O mais antigo festival de teatro de rua português comemora a sua 22.ª edição, "a primeira em pleno", a partir desta quinta-feira e até domingo, em Santa Maria da Feira. São 100 horas de espetáculos, todos gratuitos.

Quatro dias para sonhar é a receita para a 22.ª edição do Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, que decorre a partir desta quinta-feira e segue até domingo.

A fórmula assenta em "100 horas de espetáculos, todos gratuitos, e reúne: 383 artistas, 37 companhias de dez nacionalidades (Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Itália, Portugal), 35 récitas - e, destas, sete são criações Imaginarius -, quatro residências artísticas e três instalações de arte pública", enumerou ao JN Gil Ferreira, diretor executivo do certame.

Todas as criações apresentadas são em estreia nacional, ou absoluta, e obedecem à temática do sonho.

"O sonho na sua dimensão onírica, na sua dimensão de magia - encontro de alquimia das disciplinas artísticas - e também numa dimensão social como mensagem para a edificação de um mundo ancorado em equidade e solidariedade, especialmente numa época em que estamos a viver a emergência da guerra", disse o responsável.

O Imaginarius decorre em vários espaços do centro histórico da Feira, e pretende, mais do que atingir uma meta máxima de espectadores, "responder a um ensejo de democracia cultural, como um festival aberto, plural e universal, para o qual foi feita uma aposta, especialmente na oferta para um público infantil", explicou Gil Ferreira. Para este segmento foram programados a companhia portuguesa Nau dos Sonhos, a italiana Woow e as espanhola Jam e La Trócola Circ.

As sete criações Imaginarius obedecem a uma ideia de trabalhar com o tecido cultural local e nacional. Exemplo disso mesmo é o espetáculo de funambulismo inspirado em Kandinsky, "Ponto de partida", feito com o Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), já esta quinta-feira, a partir das 21.30 horas, na Praça Gaspar Moreira e com novas récitas, amanhã e sábado.

"Ponto de partida" do INAC Foto: Bruno Machado/ Direitos Reservados

Residências artísticas

De uma das residências artísticas feitas na cidade, resultou "Bulle à bulle", do coletivo espanhol Enlaire, onde é explorada a simplicidade onírica das bolas de sabão. O espetáculo é dos poucos a decorrer no Cineteatro António Lamoso, e também é de entrada livre, mas obrigada a reserva prévia.

Há também espetáculos em parada, como é o caso da performance itinerante "La Grande Phrase", dos franceses Didier Théron. Aqui figuras rosa de anca larga, a lembrar a Vénus de Willendorf, entram em "lojas, carros, varandas e cafés", desconhecendo os limites do público e do privado.

Também itinerante é "World of wonder/Mundo da maravilha", da companhia italiana Teatro Per Caso, com os artistas como pássaros que percorrem os espaços da cidade com as suas asas brancas.

Mais dois destaques do cartaz

"Cristal Palace" é um espetáculo noturno dos franceses Transe Express, pensado para dez mil pessoas, promete transformar o espaço público num salão de baile para as diversas comunidades em torno de um candelabro gigante. Decorre sábado, às 23 horas.

"Aigua" é uma performance multidisciplinar da companhia catalã Xa! Teatre é outro dos destaques dos responsáveis. O espetáculo realiza-se a dez metros de altura, sobre a Praça Gaspar Moreira. Também sábado, a partir das 22 horas.