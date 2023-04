Festival Indie Lisboa faz 20 anos a olhar para o futuro

Patrícia Naves Hoje às 10:53 Facebook

Há renovação, mais salas, novas secções e acima de 300 filmes na festa do cinema independente. Começa esta quinta-feira e vai até dia 30.

Novos espaços, filmes na piscina, mais de 300 obras para ver em pouco mais de uma semana: o Indie Lisboa arranca hoje para uma edição comemorativa dos 20 anos, com vários acréscimos e "um cartaz mais forte do que nunca", diz a direção do festival.

Em 2023, as novidades começam pela localização: além das salas habituais do Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca e Cinema Ideal, juntam-se este ano o Cinema Fernando Lopes e a Piscina da Penha de França, neste caso para uma sessão de cinema dentro de água. Há também novas experiências para descobrir, como o Indie Date, naquela que será a edição com mais filmes: 314 no total.