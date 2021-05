Festival IndieJúnior arranca hoje no Porto

Catarina Ferreira Hoje às 12:34 Facebook

Edição condicionada pela pandemia aposta nas temáticas da identidade de género, consumo e ambiente.

O festival IndieJúnior Allianz - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto arranca hoje e terá sessões até domingo. O evento esteve agendado para janeiro e foi obrigado a reorganizar as sessões, que decorrem agora na Casa das Artes, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.

Nesta quinta edição, e fruto das contingências pandémicas, o programa escolar será feito nos estabelecimentos de ensino, através de uma plataforma online criada para o efeito.

Serão exibidos 50 filmes que aliam o caráter lúdico e educativo do cinema, num programa composto por uma competição internacional de longas e curtas metragens de produção recente.

O programa tem hoje, às 18 horas, uma sessão especial e um debate em torno dos urgentes assuntos ambientais, "Não há planeta B", agendado para as 18 horas no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, com a participação de elementos responsáveis pela organização da recente Greve Climática Estudantil, da Extincion Rebelion e da Zero Waste Portugal. A temática ambiental foi das mais destacadas para esta edição, mas Jessica Pestana, da organização do certame, destacou ainda outras linhas fortes.

Luto e política

"As grandes temáticas da programação deste ano são a identidade de género, consumo, capitalismo, luto e sustentabilidade" diz Jessica Pestana.

As questões de género estão em foco no documentário "Rapazes e raparigas mix" (hoje, 20.30 horas, Maus Hábitos), sobre uma criança intersexo; a morte e o luto em "Daqui à Lua" (sexta, 18 horas, Casa das Artes); o impacto do capitalismo e da sociedade em que vivemos no equilíbrio do planeta, em "Normal" (hoje, 18 horas, Reitoria); e o equilíbrio dos ecossistemas na longa de animação "Bom dia, Mundo" (domingo, 16 horas, Casa das Artes).

Em destaque no alinhamento de filmes está "Fritzi - Um conto revolucionário", (sábado, 17.30 horas, Casa das Artes) vencedor do Prémio Escolas deste ano, animação que retrata os tempos da Alemanha dividida.

Também nas longas-metragens, e vencedor de uma menção honrosa atribuída pelo júri do festival, vê-se "Alice Júnior"(sexta, 20.30 horas, Casa das Artes), filme brasileiro que acompanha a história do primeiro beijo de Alice, uma jovem transexual e youtuber que é obrigada a mudar para uma escola onde imperam os preconceitos.

"A poeira do mar" (amanhã, 19 horas, Casa das Artes), curta premiada pelo júri oficial, conta uma história sobre as famílias monoparentais.

Parte da programação foi escolhida por quatro escolas do Porto.