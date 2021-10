Festival Internacional de Marionetas do Porto de regresso com 21 espetáculos

Catarina Ferreira Hoje às 13:35 Facebook

Festival Internacional do Porto regressa sexta-feira. São 21 espetáculos em dez dias.

A 32.a edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) regressa esta sexta-feira, dia 15, com 21 espetáculos - destaque para "Le pas grand chose", de Johann le Guillerm, e para "O julgamento de Ubu", de Nuno M. Cardoso - , programação infantil reforçada e um novo parceiro: o Coliseu Porto Ageas. A edição de 2021, que se prolonga até ao dia 24 deste mês, continua a refletir sobre as "Ciências e políticas da matéria animada", abordando os "Limites do humano" e, desta vez, colocando também um foco particular no tema "Perpétuos efémeros".

"O que as marionetas fazem melhor é dizer coisas sérias a brincar", afirmou Igor Gandra, diretor artístico do FIMP. O certame vai distribuir-se por 12 espaços do Porto, com uma extensão ao Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, oferecendo também workshops (no Teatro de Ferro, em Campanhã) e wips (works in progress).