Festival Jazz em Agosto volta com toda a força à Gulbenkian

São nove dias contínuos, entre este sábado e 7 de agosto: nomes fortes da música jazz passam por três espaços da Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Irreversible Entanglements e quarteto Masada de John Zorn estão em destaque.

Chicago, Nova Iorque e Lisboa, com uma passagem por Londres: as quatro cidades e as suas sonoridades, a música que nelas acompanhou movimentos e mudanças políticas, históricas, demográficas e culturais, estão na 38.ª edição do Jazz em Agosto, que chega à Gulbenkian a 30 de julho e por lá fica até 7 de agosto.

Um "retrato alargado daquilo a que hoje soam Chicago, Lisboa e Nova Iorque - fazendo ainda uma curta escala em Londres, neste trânsito entre alguns dos lugares onde o jazz vive com uma pulsação mais intensa e criativa": é esta a premissa do evento deste ano, onde poderão ser vistos e ouvidos nomes como John Zorn, Irreversible Entanglement e Rob Mazuerek, entre outros.

A Chicago, explica a organização, o evento chega pela mão da editora International Anthem, autêntico bastião da música mais desafiadora "a palpitar numa cidade que, em tempos, se organizou também em torno do Art Ensemble of Chicago e da AACM". Londres estará representada pelo coletivo Ahmed, e Lisboa visitada por Carlos "Zíngaro", João Lencastre, Pedro Carneiro e Rodrigo Pinheiro. Isto enquanto nomes como Ava Mendoza ou John Zorn nos levam à sempre palpitante e ousada Nova Iorque.

Num ano em que a situação pandémica já permite viver a música de uma forma mais completa, as expetativas são boas como sempre, adianta ao JN o diretor artístico do Jazz em Agosto, Rui Neves. "As expetativas são idênticas às dos anos anteriores: apresentar uma programação que reflete tendências do jazz do presente e que consolide e amplie o público que partilha da mesma curiosidade pela evolução das diferentes estéticas musicais que têm por base o jazz e que são uma imagem de marca do nosso festival ao longo destas 38 edições desde 1984", começa por explicar.

Sobre o conceito das cidades, Rui Neves lembra que cada edição do festival tem sido elaborada com a coerência de um tema ou temas abrangentes. Este ano, "apresenta-se uma atividade selecionada de epicentros consagrados do jazz (Chicago, Nova Iorque), aos quais se junta Lisboa", frisa. Até porque, salienta, atualmente, quer em Lisboa como no Porto e até em Coimbra, "assiste-se ao aparecimento de músicos de jazz portugueses criativos, produzindo música original, e que devem ser dados a conhecer". Londres surge na trilogia inicialmente prevista de cidades como uma exceção à regra: "a presença do grupo pan-europeu Ahmed (dois britânicos, um francês, um sueco), com base em Londres e que foi revelado há pouco tempo, assume uma qualidade artística rara ao ponto de o inserirmos na programação deste ano", esclarece o responsável do evento.

Este ano, haverá também novidades em termos dos espaços e moldes como decorrem os concertos. "Ao longo de todas as edições temos alternado fórmulas de apresentação em continuidade ou com quebras de continuidade, bem como alternando espaços cénicos, se bem que o anfiteatro ao ar livre continue a ser o palco natural. Este ano optámos por uma continuidade de nove dias: oito concertos no anfiteatro ao ar livre e um no grande auditório pelas suas características (Nate Wooley "Seven Storey Mountain VI), sendo que quatro destes concertos são duplos (double bill); e ainda quatro concertos no auditório 2, um espaço onde se apresentam grupos reduzidos, solos, duos, trios, praticando expressões exploratórias", esclarece Rui Neves.

Quanto aos artistas presentes, o responsável destaca que são "todos importantes", confessando acreditar que um festival "deve ser visto na sua totalidade tal como se vê um filme, se lê um livro, ou se ouve um programa de rádio". No entanto, ressalva, "torna-se óbvio que o concerto de abertura com o quinteto Irreversible Entanglements" (dia 30 de julho) e o "de encerramento com a nova formação do quarteto Masada de John Zorn" (a 7 de agosto) têm "grande potencial" para atrair mais audiência. "Mas seria injusto não mencionar a Exploding Star Orchestra de Rob Mazurek, os Black Monument Ensemble de Damon Locks ou os duos de Bill Orcutt|Chris Corsano ou Jaimie Branch|Jason Nazary".

Finalmente, e quando o tema e o conceito são cenas musicais e a forma como acompanham a vida e história das suas cidades, o JN quis saber se Lisboa, presente na trilogia deste ano, tem o que se possa considerar como uma cena musical de jazz. Rui Neves responde com uma breve resenha da evolução deste tipo de música na capital e no país: "A tradição do jazz em Portugal começou tardia, com a instituição dos festivais de Cascais em 1971. O aparecimento de músicos profissionais é dos anos 1980. Contudo só na segunda década do novo milénio é que começaram a aparecer consistentemente vários músicos e grupos criativos fora do cânone, não só em Lisboa como no Porto e Coimbra", começa por explicar.

Hoje em dia, há avanços: na era digital, "produzir discos, formar editoras e comunicar eficazmente através das plataformas existentes tornou-se mais acessível, proporcionando aos músicos portugueses a oportunidade do seu talento ser reconhecido nacional e internacionalmente. E é esta a realidade que vivemos e que importa ampliar", conclui