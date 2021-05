Festival Marés Vivas adiado para 2022

JN Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival MEO Marés Vivas, que estava previsto regressar este verão, depois do cancelamento da edição de 2020, vai voltar a ser adiado.

A 14.ª edição do festival que se realiza anualmente em Gaia foi reagendada para 15 a 17 de julho de 2022.

A organização justifica o novo adiamento com a incerteza causada pela situação pandémica. "Devido às incertezas que ainda nos rodeiam, sem garantias de que em, Julho, estejam já reunidas todas as condições para que possamos trabalhar com normalidade na sua preparação e celebração, não nos resta outra alternativa senão o adiamento", escreve, em comunicado a PEV Entertainment, que organiza o festival com a MEO e a Câmara de Gaia.

Os bilhetes já adquiridos para as datas de 2020 e 2021 mantêm-se válidos para as novas datas, sem necessidade de troca.

Quem comprou e é portador do bilhete , caso pretenda, pode solicitar o reembolso no local de compra, nos 14 dias úteis após a data prevista para a realização do festival, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra. Os portadores da edição de 2021 não têm possibilidade de reembolso.