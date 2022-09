Festival O Gesto Orelhudo revela cartaz

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Águeda volta a acolher no início de outubro mais uma edição d''O Gesto Orelhudo, festival especializado em música e comédia. The MozART Group são uma das atrações.

A 21ª edição do Festival O Gesto Orelhudo realiza-se entre os dias 5 e 8 de outubro, no Centro de Artes de Águeda, e já é conhecido o cartaz completo inteiramente virado para a musicomédia. Além do Auditório principal e do Café-Concerto, este ano há também espetáculos na Sala-Estúdio, novidade do festival.

Entre estreias e regressos esperados, são oito os espetáculos de fusão músico-teatral que compõem o cartaz deste ano. No primeiro dia, 5 outubro, um regresso: The MozART Group (Polónia). Onze anos depois, o virtuoso quarteto de cordas polaco está de regresso ao Festival.

Logo a seguir, o café-concerto do CAA recebe o improvável repertório do "Quarteto dos Três Irmãos Pedro e Paulo".

Na quinta-feira, 6 outubro, Bernard Massuir (Bélgica) apresenta o seu mais recente espetáculo - "Pieces of Peace" no auditório do CAA.

Na mesma noite, "Sou Eu", pela EsTe - Estação Teatral, instala-se na sala-estúdio do CAA, uma novidade nesta 21ª edição. The Chipolatas (Reino Unido) abrem o terceiro dia, no Auditório, com música, humor e novo circo. Já na sala-estúdio, Graeme Pulleyn apresenta "AoMAR", numa versão beirã de Dom Quixote e Sancho Pança.

Para o último dia, 8 outubro, o auditório do CAA recebe dois espetáculos: Orquesta ReuSónica Trío (Catalunha, Espanha) e a estreia de "Coletânea Estefânia", a nova criação d'Orfeu AC, sequela do Reportório Osório.