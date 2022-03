Festival parisiense premeia "Mato seco em chamas"

JN/agências Hoje às 17:23 Facebook

O júri do grande prémio da competição internacional do festival Cinema du Réel, em Paris, distinguiu o filme "Mato Seco em Chamas", de Adirley Queirós e Joana Pimenta. O festival chegou ao fim neste domingo.

"Mato seco em chamas", uma coprodução entre a portuguesa Terratreme e a brasileira Cinco da Norte, estreou internacionalmente no passado mês de fevereiro na Berlinale 2022, e conheceu este fim de semana o seu primeiro grande reconhecimento internacional, ao ser distinguido com o principal prémio do festival Cinema du Réel.

Realizado por Airley Queirós e Joana Pimenta, o filme trabalha entre as realidades das vidas de Léa, Chitara e Andreia na Ceilândia, periferia de Brasília, e o seu negócio de venda de petróleo, encontrado em oleodutos sob a cidade", como recordou a produtora nacional em comunicado após o anúncio dos premiados.

De acordo com o palmarés desta edição do festival, a curta-metragem "DOMY + AILUCHA - CENAS KETS!", de Ico Costa, foi reconhecida com o prémio Tënk, tendo o prémio de melhor curta-metragem sido atribuído à coprodução entre Alemanha e Brasil "Soluções Urbanas", de Arne Hector, Vinicius Lopes, Luciana Mazeto e Minze Tummescheit.

O Cinema du Réel teve uma programação especial dedicada ao documentário africano, dando protagonismo a várias figuras, entre as quais o artista angolano Antonio Ole e a realizadora francesa Sarah Maldoror, pioneira no cinema africano.

O produtor e programador moçambicano Pedro Pimenta teve carta branca para programar no festival e escolheu dois filmes: "Uma memória em três atos" (2016), do moçambicano Inadelso Cossa, e "Para lá dos meus passos", produção angolana de Kamy Lara e Paula Agostinho, de 2019.