Festival percorre Alto Minho e Galiza com folclore de dez países

Oito municípios do Alto Minho e dois da Galiza, vão acolher entre 30 de julho e 7 de agosto, espetáculos de folclore de dez países. O evento "Folk Monção - O mundo a dançar" conta com a participação de grupos oriundos de Angola, Brasil, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Estados Unidos da América, Indonésia, México, Polónia e Portugal. Vai percorrer os municípios de Monção, Melgaço, Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, e ainda os galegos de Salvaterra do Miño e Vilanova de Arousa

Ainda no âmbito do festival, entre 27 de julho e 4 de agosto, as noites no parque das Caldas de Monção, serão dedicadas à música e à gastronomia do mundo, com espetáculos e workshops. No total, o evento envolverá cerca de 300 elementos dos grupos participantes, e uma centena de voluntários, que vão ficar alojados nas instalações da EB 2m3 de Monção, em camas individuais colocadas nas salas de aulas. O evento é organizado pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de Barbeita, Monção, com o apoio do município, e cumpre este ano a sua 37ª edição, após interregno devido à pandemia.

"As pessoas estão com saudade dos grandes eventos. A presente edição do Folk Monção promete espetáculos de nível elevado que, estou certo, vão corresponder às expectativas do público e dos participantes, ajudando a cimentar a dimensão e o prestígio do festival", afirmou o autarca de Monção, António Barbosa, na conferência de imprensa de apresentação do festival

Boaventura Rodrigues, do grupo organizador, destacou que o evento promete proporcionar "momentos de prazer visual e musical a milhares de pessoas da nossa região". E lamentou "não ter mais grupos do leste europeu, que são dos melhores" no seu entender.

No município de Monção estão previstos três espetáculos, um no Largo da Ponte do Mouro, em Barbeita, a 30 de julho, e dois no Campo da Feira, 31 de julho e 7 de agosto.