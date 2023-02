Festival Poesia à Mesa homenageia Eugénio de Andrade

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

O escritor Gonçalo M. Tavares, o músico João Gil e o ator Marcantonio Del Carlo são alguns dos convidados do festival Poesia à Mesa, que, em março, São João da Madeira dedicará exclusivamente a Eugénio de Andrade (1923-2005).

Organizado por essa autarquia do distrito de Aveiro, o evento que em 2023 se realiza de 01 a 21 de março sempre foi dedicado a seis poetas lusófonos em simultâneo, mas muda de formato na sua 21.ª edição para celebrar o centenário do nascimento do autor cujos versos, no cartaz deste ano, recomendam: "Sê paciente; espera que a palavra amadureça e se desprenda como um fruto ao passar o vento que a mereça".

Esses e outros versos de Eugénio de Andrade -- pseudónimo de José Fontinhas, natural do Fundão -- vão assim decorar aventais, individuais de mesa, receituários, lápis e outros suportes que há mais de 20 anos caracterizam o festival apostado em levar a poesia não apenas a salas de espetáculo, bibliotecas e escolas, mas também a espaços como cafés, restaurantes, fábricas em laboração e autocarros a circular na cidade.

A aposta na evocação de um único poeta em 2023 prende-se, segundo o presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, "ao superior relevo literário de Eugénio de Andrade", enquanto autor de "particular sensibilidade artística" que "sempre manteve uma postura de independência em mais de 50 anos de atividade, afirmando-se assim com uma veia muito própria e distintiva".

O autarca realçou, contudo, que essa justificação não pode dissociar-se do facto de em 2023 se assinalar a passagem de 100 anos sobre o nascimento do autor de "As mãos e os frutos" (1948) e "As palavras interditas" (1951), já que, se o mérito poético fosse critério único, "certamente houve em edições passadas do festival outros nomes igualmente relevantes".

Entre as várias iniciativas anunciadas para o festival Poesia à Mesa de 2023 destaca-se a já tradicional "Peregrinação Poética", a 11 de março, quando o ator Marcantonio Del Carlo irá liderar pelas ruas do centro de São João da Madeira um percurso com declamação de versos e animação artística.

Jorge Sequeira disse que esse será "o maior momento de envolvimento comunitário do festival" porque toda a sua componente cénica e performativa está a cargo de coletividades e escolas do concelho.

O escritor Gonçalo M. Tavares, por sua vez, protagonizará no Dia Mundial da Poesia, 21 de março, a conferência-performance "Branco de Neve -- Dicionário para Eugénio de Andrade", que, na Casa da Criatividade, também incluirá manifestações artísticas pelo coletivo de arquitetos "Os Espacialistas". A parceria visa explorar, "por ordem alfabética" e numa exposição "verbal, visual e de movimento", 100 palavras-base da obra do poeta homenageado.

Já quanto ao músico João Gil, será o convidado daquela que a organização do festival descreve como "a noite mais aplaudida do Poesia à Mesa".

A 18 de março, também na Casa da Criatividade, esse "Serão Poético" consistirá num espetáculo "informal e mágico conduzido pelo poeta José Fanha e pelo 'performer' Paulo Condessa" e no qual "a música e a poesia ganham forma pela mão e voz dos convidados".

Entre as restantes propostas do festival, a edição de 2023 inclui uma conversa em palco com o poeta e diplomata Luís Filipe Castro Mendes, um concerto de rap e 'spoken word' pelos artistas Maze e Spock, oficinas poéticas em várias escolas, um concurso de poesia com versos expostos em estendais, a distribuição de poemas no mercado municipal e no centro de saúde local, e as já referidas sessões de declamação em fábricas, restaurantes, cafés, pastelarias e autocarros.