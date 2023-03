Festival Província Sonora de Vieira do Minho ultrapassa fronteiras até Espanha e Itália

Hoje às 19:03 Facebook

O festival itinerante e internacional Província Sonora, centralizado em Vieira do Minho, Braga, arranca na quarta-feira, em Leiria, prolongando-se até setembro, com passagens por Macedo de Cavaleiros, Castelo Branco, Faial, Espanha e Itália, anunciou hoje a organização.

A apresentação da edição do Festival Província Sonora 2023 decorreu na Câmara de Vieira do Minho, distrito de Braga, na presença do autarca local, António Cardoso (PSD), e das responsáveis pela direção artística e coordenação geral do evento, Dalila Teixeira, pianista e gestora cultural, e Vanessa Pires, licenciada em música (violoncelo) na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto.

"O coração do Festival Província Sonora pulsa em Vieira do Minho de onde flui para Leiria, Zamora (Espanha), Macedo de Cavaleiros [Bragança], Valtellina (Itália), Castelo Branco e [ilha do] Faial, afirmando o espírito de itinerância, descentralização e internacionalização", sublinha a organização.

De março a setembro, este festival pretende, segundo os organizadores, "unir costumes e sons numa viagem musical", acrescentando que, "aliado a este conceito, e tendo em conta a natureza envolvente", o Festival Província Sonora "apresenta uma forte conexão com a preservação de território e as causas ambientais".

Em 22 e 23 de março, realiza-se a coprodução Festival Música em Leiria, com a atuação do pianista António Rosado e do violoncelista Filipe Quaresma (dia 22), no Palácio dos Ataídes, pelas 19:30, hora a que, no dia seguinte, Nuno Pinto, clarinete, e Bernardo Soares, piano, atuam no Teatro Miguel Franco.

A 15 de julho, em Zamora, Espanha, António Rosado e Filipe Quaresma tocam pelas 22 horas na Fundação Rei Afonso Henriques e, no dia seguinte, à mesma hora, atua o Bando de Surunyo, ensemble especializado em música dos séculos XVI e XVII, na Igreja de São Pedro, em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.

Para Vieira do Minho estão agendados vários concertos e atuações entre 21 e 23 de julho.

Dia 21, Lívia & Fred, duo de voz e guitarra, atuam na Praça Guilherme de Abreu, pelas 22 horas.

Para o dia seguinte, estão agendadas a atuação de Martin Sued (bandoneon), no Caminho Anissó-Soutelo, pelas 10:00; às 17:30, "Música no Feminino", com o "Concerto Famílias" na Casa de Lamas; às 19:00 é a vez de António Rosado e Felipe Quaresma atuarem na Casa de Lamas e, pelas 22:00, "Ensemble Provinciano e Artistas Locais", na Praça Guilherme de Abreu.

O programa prossegue a 23 de março com o Podcast "Efeitos Colaterais, com convidados especiais", na Casa das Lamas, pelas 11 horas, enquanto Nuno Pinto e Bernardo Soares dão um concerto na Casa de Lamas, pelas 19:30 horas, e Martin Sued e Orquestra Assintomática atuam às 22:00 na Praça Guilherme de Abreu.

A 25 de julho o Festival Província Sonora 2023 chega a Valtellina (Itália), dia em que António Rosado e Felipe Quaresma dão um concerto no Auditorium Scuole Valdisotto, pelas 22 horas.

Dias 08 e 09 de setembro, o festival prossegue em Castelo Branco, pelas 21:30, no Centro de Cultura Contemporânea, com o concerto de Daniel Bernardes (piano), Filipe Quaresma e João Barradas (acordeão), juntos no projeto "Vignette". No dia seguinte, no mesmo local, pelas 16 horas, decorre o podcast "Efeitos Colaterais, com convidados especiais".

Para 28 de setembro, está marcado o último evento na ilha do Faial (Açores), com o concerto de Daniel Bernardes, Filipe Quaresma e João Barradas ("Vignette"), no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta, pelas 21 horas.