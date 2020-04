Festival Quintanilha Rock foi cancelado e só regressa em 2021

Glória Lopes Hoje às 11:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcado para o início de julho, o Quintanilha Rock 2020, um dos festivais mais antigos de Trás-os-Montes, realizado em Bragança, foi cancelado devido ao contexto da pandemia Covid-19. O evento deverá regressar ao Parque do Colado, nas margens do Rio Maçãs, na aldeia de Quintanilha, em 2021, para assinalar a 20ª edição.

"Falámos com a câmara, um dos principal parceiros, que já está cancelar eventos marcados para o mês de junho. Da forma que está a evoluir a situação da Covid-19, cujo pico já se perspetiva para o meio de maio, mesmo tendo uma ideia muito positiva, nunca no início de julho poderemos fazer uma concentração de pessoas", explicou Pedro Cepeda, porta-voz da organização do Quintanilha Rock.

O cartaz do festival, que se realiza no parque do Colado, na aldeia de Quintanilha, já estava fechado, e as restantes iniciativas de animação programadas. "As bandas do palco principal estavam todas contratadas e anunciadas. Os projetos para desenvolver estavam todos marcados. Este ano trabalhamos com muita antecipação do que nos anos anteriores mas não temos outra alternativa, senão cancelar, porque não há condições. Em todo o país estão a ser cancelados festivais e concertos", referiu Pedro Cepeda.

A organização do evento musical promete um regresso com mais força no próximo ano.