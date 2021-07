Festival SBSR anuncia Foals, GoldLink e Pedro de Troia para a edição de 2022

JN/Lusa Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Juntam-se a confirmações prévias, dos Brockhampton aos Hot Chip, no festival previsto decorrer entre 14 e 16 de julho do próximo ano.

Os Foals, A$AP Rocky e GoldLink, mais os portugueses Pedro de Tróia e GANSO estão entre os primeiros nomes anunciados para o festival Super Bock Super Rock, a realizar de 14 a 16 de julho de 2022.

A estes músicos juntam-se ainda Boy Pablo e as bandas Brockhampton e Hot Chip, de acordo com o anúncio feito pela promotora Música no Coração, que organiza o festival há mais de 25 anos, e que promete regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco, em Sesimbra, daqui por um ano, no final da segunda quinzena de julho.

A$AP Rocky, que prepara um novo disco, "All smiles", e Boy Pablo, que editou o seu primeiro longa duração no final do ano passado, "Wachito rico", atuam no dia 14 de julho no palco Super Bock.

Os Brockhampton, a chamada a boy band de Kevin Abstract, também atuam no palco principal, mas no segundo dia do festival, o mesmo que acolherá o rapper GoldLink, no palco EDP, e os Hot Chip, de Joe Goddard e de Alexis Taylor, no Palco Somersby.

O cantor e compositor Pedro de Tróia, que liderou os Capitães de Areia, atuará no palco da Rádio SBSR.FM, também no segundo dia do festival, 15 de julho, segundo a promotora.

Ainda de acordo com a Música no Coração, os GANSO estarão no palco EDP, no último dia do festival, o mesmo em que os britânicos Foals, que têm em "Everything not saved will be lost" o seu mais recente álbum, irão subir ao palco Super Bock.

PUB

A 26.ª edição do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que estava prevista para os dias 15, 16 e 17 de julho deste ano, foi adiada para julho de 2022, no final de maio, depois de a edição de 2020 ter também sido adiada, por causa da pandemia da covid-19.

Alguns dos nomes agora anunciados já estavam incluídos no cartaz original, como os Foals, os Brockhampton, os Hot Chip e A$AP Rocky, mas também havia outros previstos, como Slow J, Wire, Kali Uchis e Son Lux.

Em maio passado, a promotora assegurava estar "a trabalhar para manter o mesmo ou ainda melhor cartaz", na próxima edição.

Na altura, a promotora recordou que os bilhetes comprados para 2020 ou para 2021 continuam a ser válidos para o evento em 2022, sendo possível o reembolso, nos 14 dias úteis a seguir à data prevista para a realização do festival, apenas para as entradas compradas em 2020, segundo as normas aprovadas para estas situações.

A organização deixou, no entanto, um apelo: "Quem puder manter o bilhete adquirido para desfrutar do Festival em 2022 estará a prestar um contributo valioso a este setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia".