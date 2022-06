Festival Solrir junta protagonistas do humor nacional em fim de semana prolongado a sul

Arranca esta quinta-feira mais uma edição do Solrir, no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, com Herman José a abrir as hostilidades. Durante quatro dias, o humor é quem mais ordena a sul.

Dizem os entendidos que rir foi o melhor remédio para lidar com a pandemia. Sem máscaras obrigatórias, o festival Solrir está de regresso para reforçar o sentimento, com um cartaz recheado que se estende por quatro dias em Albufeira.



Herman José, Marco Horácio, Aldo Lima, Serafim, Francisco Menezes, David Cristina e o embaixador do festival, o humorista Nilton, que se junta ao mágico Mário Daniel, são os reis da festa, com espaço ainda para o talento no feminino.



"Quem é que disse que uma mulher não vale por oito homens?". A pergunta é de Beatriz Magano, que o provará todas as noites do evento, no Palácio de Congressos do Algarve.

Beatriz Magano Foto: Direitos reservados

A artista é a única mulher entre os oito tubarões do humor. Formada em teatro, além de trilhar carreira na comédia stand up, Beatriz tem feito um pouco de tudo e, entre espetáculos, atuações, produções próprias, também tem experiência a vender facas, trabalhar em restauração e atendimento ao público.



O preço diário dos ingressos varia entre os 15 e os 19 euros. Há um pack individual para os quatro dias, entre os 56 e os 72 euros e um pack diário familiar (quatro pessoas), entre os 56 e os 72 euros.



Este é o programa completo do Solrir, com início diário às 21.30 horas:



9 de junho, Aldo Lima e Herman José

10 de junho, Francisco Menezes e Serafim

11 junho, Mário Daniel e Nilton

12 junho, David Cristina e Marco Horácio