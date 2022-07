Festival Super Rock está de volta sob o signo da emergência

Tiago Firmino Hoje às 21:38 Facebook

Festival de três dias deixou o Meco e instalou-se em Lisboa devido ao estado de contingência provocado pelos incêndios. Bilhetes devolvidos "são residuais". Concertos arrancam esta quinta-feira.

É um regresso a casa - mas forçado. Depois das edições de 2015 e 2018 no Parque das Nações, em Lisboa, o festival Super Bock Super Rock (SBSR) volta à Altice Arena para três dias de música, entre esta quinta-feira e sábado, com A$AP Rocky, DaBaby. C. Tangana, Foals, Hot Chip, Leon Bridges, Flume ou Jamie XX.

Após a saída do Meco devido ao estado de contingência - temperatura anormalmente elevada, perigo real de fogo florestal -, o festival adaptou-se, em tempo recorde, à nova localização na zona da antiga Expo"98.