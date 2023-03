Festival Visions du Réel destaca cinema português

Mariana Soares Hoje às 11:43 Facebook

Catarina Mourão, Tomás Paula Marques e Basil da Cunha são os nomes nacionais que vão estar presentes na 54.ª edição do festival de cinema suíço Visions du Réel, de 21 a 30 de abril, na cidade de Nyon.

No festival dedicado ao estilo documental, a presença portuguesa é maioritariamente marcada por curtas-metragens, a maioria coproduzida, em estreia mundial e em secções competitivas.

A única longa-metragem nacional na competição é "Astrakan 79", de Catarina Mourão. O documentário recorda a história de Martim, um homem de 57 anos, que aos 15 anos foi mandado pelos pais, militantes comunistas, para a União Soviética. O ano era 1979, e a sua estadia no Azerbaijão durou um ano e meio, mas aquela que deveria ser uma viagem para fincar os ideais comunistas no jovem, acaba por fazer com que estes se perdessem. Martim decidiu, com este filme, contar pela primeira vez a sua história que se tornou num tabu de família e partilhá-la com o filho.

As duas curtas-metragens com ADN completamente português são "Diltotectónica", da realizadora Tomás Paula Marques, e "2720" de Basil da Cunha.

A primeira irá estrear-se em Nyon. A realizadora contrapõe a atualidade com o passado através de duas histórias: a de Rebeca, que, de acordo com a sinopse, "tenta criar uma coleção de dildos de cerâmica que não seja fálica", e a proibida história de amor de Maria e Josefa durante a Inquisição.

Quanto a "2720", o realizador português apresenta um retrato "coreográfico e poético" rodado com os habitantes do bairro Cova da Moura, na Amadora.

Entre os nomes hoje anunciados pela organização do festival, constam também coproduções com cunho nacional, produzidas através do programa DOCNOMADS, do qual faz parte da Universidade Lusófona.

São elas "Souvenirs d'une journée parfaite", da libanesa Davina Maria, "Rui", do bielorrusso Ruslan Fedotow, "How Are You, Baba?", da egípcia Ghada Fikri, "Locus Cordis", do sírio Alhasan Yousef, e "I Stumble Every Time I Hear From Kyiv", da ucraniana Daryna Mamaisur.

Depois de ter estado no DocLisboa em 2022, a realizadora romena Ana Vijdea leva à Suiça a curta"May the Earth Become the Sky", rodado na comunidade ortodoxa em Lisboa.

Nesta edição do Festival Visions du Réel, a realizadora argentina Lucrecia Martel será a convidada de honra, contando com a exibição de alguns dos seus filmes, entre os quais "Zama", um drama histórico coproduzido por Portugal e com direção de fotografia de Rui Poças.