Ficção feita em Portugal tira as minorias do palco

Atores e agentes explicam ao JN a segregação que ainda existe no mercado nacional da representação.

Allex Miranda está numa gravação, em pleno set de filmagens, quando um dos realizadores olha para ele e lança o que parece ser um convite: "Pá, pensei em ti, para um filme que vou fazer". Qual é a história?, perguntou o ator brasileiro com ascendência angolana e indígena. "É a história de um homem negro, que é um violador", ouviu, atónito, o ator de 37 anos. "Pára tudo!", exclamou. "Por que razão pensaste em mim para fazer de violador?"

Allex Miranda iniciou a formação em Vera Cruz, no Brasil, e concluiu-a na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, licenciatura em interpretação, mestrado em encenação. Trabalha assiduamente em Portugal desde 2008. E recusou o desafio. Recusa sempre, investindo numa atitude pedagógica, que espera que ajude a contrariar um comportamento que planta e alimenta, mesmo que inconscientemente, equívocos no imaginário coletivo.