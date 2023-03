Figuração VS Abstração nas coleções do Museu Groeninge

Helena Mendes Pereira, curadora Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Este importante museu de Bruges apresenta relevantes artistas belgas, representados nas suas coleções, que marcaram o debate intelectual do pós-II Guerra Mundial.

Histórica e tradicionalmente, o sistema da Arte organizou-se e desenvolveu-se a partir de contextos espaço-temporais onde se formaram núcleos, movimentos, grupos. O grupo dos impressionistas reunia-se, sensivelmente no último quartel do século XIX, no famoso Café Guerbois, em Paris; Montmartre e depois Montparnasse, também em Paris, foram pontos de encontro de muitos intelectuais e artistas, na primeira metade do século XX. Foi no famoso Cabaret Voltaire, em Zurique, que, em julho de 1916, o seu fundador Hugo Ball (1886-1927) proclamou o Manifesto Dadaísta, no contexto da neutralidade Suíça na I Guerra Mundial onde tantos se refugiaram.

Devemos referir a importância de Londres, e de escolas como a The Slade School of Fine Art, em redor das quais, no pós-II Guerra Mundial, se reuniram artistas de diferentes proveniências, fazendo emergir, entre alunos e professores, um neoexpressionismo de elogio ao feio e vinculado aos horrores da guerra. Poderíamos referir Nova Iorque que, como ponto de chegada, durante a II Guerra Mundial, de colecionadores, galeristas e artistas, na sua maioria de origem judia, fizeram da cidade americana um epicentro cultural; e, porque não, a importância da costa leste Americana que atraiu, a partir de finais da década de 1940 e em diante, com a pujança também do cinema, a Beat Generation e depois grande parte dos artistas que marcam as vanguardas de finais das décadas de 1960 e da década de 1970, que serão lançados por Harald Szeemann (1933-2005) a partir da Galeria da Arte Moderna de Berna, na Suíça, e da polémica Documenta de Kassel de 1972 (Alemanha). Estaríamos entre Paris, Londres, Nova Iorque e pouco mais na identificação de territórios em que se define a criação artística plástica moderna e contemporânea ocidental, mas, felizmente, a História também é feita de contracorrentes e dos resilientes que sonham para além do óbvio, que combatem a tendência.

PUB

No dia 8 de novembro de 1948 é criado, na Europa, o grupo Cobra. O nome resulta da agregação das letras iniciais das cidades que constituíram os núcleos de formação do movimento: Copenhaga, Bruxelas e Amsterdão e foi inventado pelo poeta e pintor belga Christian Dotremont (1922-1979), teórico e mecenas do grupo. O Cobra absorve o grupo experimental Reflex, formado em Amsterdão nesse mesmo ano pelos holandeses Karel Appel (1924-2006) e Constant (1920-2005), pelo belga Corneille (1922-2010), aos quais se juntou o dinamarquês Asger Jorn (1914-1973), entre tantos outros. O objetivo do grupo, enquadrado no surgimento das vanguardas que integraram a mescla do contemporâneo, era o de afirmarem outros centros artísticos, outras possibilidades. Ainda assim, continuamos no fenómeno das capitais ocidentais e das grandes cidades e precisaremos de chegar ao século XXI para consciencializarmos que a criação artística contemporânea é um fenómeno global, transversal a todos os continentes e que nos cabe repor a justiça nos museus, mostrando as produções de artistas centro e sul-americanos, africanos, asiáticos. A nível nacional, ainda que a capital permaneça em negação do que por todo o país já se passa, há museus, centro de arte, centros culturais, teatros, auditórios, festivais e eventos de promoção da criação artística contemporânea um pouco por todo o lado, com curadores e programadores, artistas, de diferentes geografias e públicos em circulação.

Não obstante, paralelamente a este fenómeno global, democrático e mágico, os países e as cidades também se preocupam em afirmar, sobretudo na forma como trabalham as coleções dos seus museus, a sua História da Arte, provando que artistas daquele local singraram no mundo, não sendo o mundo da Arte apenas de dois ou três nomes imediatos e obrigatórios, sonantes aos ouvidos de todos. É neste cenário plural que vejo com admiração, além dos fenómenos de reparação e descolonização, o fenómeno da glocalização. Nos museus belgas, por exemplo, além dos nomes de artistas já citados, encontramos, com facilidade e orgulho, obras de Pieter Bruegel (c.1525-1569) que, com Hieronymus Bosch (1450-1516) definem o Renascimento flamengo; de Peter Paul Rubens (1577-1640), um dos inventores do Barroco; do expressionista James Ensor (1860-1949) ou dos surrealistas Paul Delvaux (1897-1994) e René Magritte (1898-1967), bem como do incrível do artista de tendência hiper-realista e neossurrealista Hans Op de Beeck (n.1969), sobre o qual tanto escrevo. Curiosamente, como na generalidade das narrativas, continua a ser difícil encontrar artistas mulheres, ainda que elas sempre tenham existido nos contextos criativos e figurem nas coleções, nas reservas das coleções.

Sob este desígnio de afirmação de artistas belgas no mundo, o Museu Groeninge, em Bruges, apresenta um interessante núcleo sobre o debate intelectual do pós-II Guerra Mundial, em que a figuração, surrealista e expressionista, se confrontou com as tendências abstratizantes. E, ainda que estes movimentos tenham surgido, em termos de discurso e prática na primeira metade do século XX, só marcaram verdadeiramente a demanda mais tarde. A obra do escultor e pintor abstrato belga Georges Vantongerloo (1886-1965), fundador do grupo De Stijl, de Amédée Cortier (1921-1976), do minimalista René Heyvaert (1929-1984) e de Raoul De Keyser (1930-2020), este último de gesto mais livre e expressionista, é colocada em diálogo com a dos surrealistas Paul Delvaux e René Magritte, numa exposição com excelentes conteúdos de apoio e que nos permite compreender, só partindo de autores ditos locais (ainda que com os seus nomes inscritos na História da Arte), um determinado momento teórico e de construção de pensamento, cuja difusão esteve muito para além dos locais habituais, provando-nos que a reescrita da História é da responsabilidade de todos e permitindo valorizar os territórios, os Estados e aumentar o sentido de pertença.

Museu Groeninge,

em Bruges