Filipe Sambado cancela concerto no Hard Club por causa do Chega

Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O concerto de Filipe Sambado no Hard Club, no Porto, marcado para o dia 14 de fevereiro, passará a acontecer no espaço Maus Hábitos, no mesmo dia. A mudança deve-se ao facto de o local inicialmente escolhido ter recebido um encontro do partido Chega.

"Vimos informar que o concerto de 14 de Fevereiro no Hard Club será cancelado e passará a acontecer no mesmo dia no Maus Hábitos - Espaço de Intervenção Cultural. Soube-se que no passado sábado dia 24 de Janeiro, ocorreu um encontro do partido Chega, no Mercado Ferreira Borges, na sala 1 do Hard Club", pode ler-se numa nota conjunta do músico Filipe Sambado e da produtora Maternidade.

"O Filipe, a sua banda e a Maternidade não se podem mostrar coniventes com um espaço que se permite a compactuar com um encontro de ideologia de extrema-direita, contando com membros que manifestam uma agenda e um programa racista, xenófobo, homofóbico, transfóbico, misógino e tantos outros adjetivos depreciativos de opressão e intolerância, contra os quais nos posicionamos, expressamos e lutamos", explica a nota.

Além de anunciar que o Maus Hábitos vai ser o novo palco do concerto, o comunicado acrescenta que pode ser pedido o reembolso do bilhete na bilheteira do Hard Club até dia 14 de fevereiro.