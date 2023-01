"Filmar é para nós uma questão de vida ou de morte"

João Antunes Hoje às 16:24 Facebook

José Oliveira e Marta Ramos falam-nos de "Guerra", o filme tem este sábado, uma sessão única e conversa com os realizadores José Oliveira e Marta Ramos, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, às 18.30 horas.

Um antigo combatente da guerra colonial, atormentado pelas suas lembranças, percorre os lugares físicos que o obcecam, dos quartéis da formação até aos lagos e jardins da sua juventude e primeiras paixões, numa saindo dos abismos da sua memória, numa batalha permanente com as suas dúvidas existenciais... É este o contexto de "Guerra", um filme arrasadoramente belo que nos chega de dois autores que urge descobrir, José Oliveira e Marta Ramos. Um dos autores da história e protagonista do filme, José Lopes, faleceu antes de poder ver o seu filme nas salas. Os realizadores confessam-se ao JN.

O José Lopes, um dos autores do filme e magnífica presença à frente da câmara, já não está connosco. O que sentem hoje, ao ver o filme de novo e ao chegar às salas de cinema sem ele ao vosso lado?

Marta Ramos (MR) - Faz-me falta a presença dele para a vida, em primeiro lugar. Em relação ao filme, poder vê-lo nas salas é um ato de justiça face ao que ele fez em frente da câmara e também ao caminho que tomou sem concessões.

José Oliveira (JO) - O José Lopes foi o ser mais livre que alguma vez conheci e decidiu traçar o seu destino tal e qual como está no filme. Trata-se muito mais de um documentário sobre ele do que qualquer espécie de ficção. Mas também foi sempre o espírito mais dependente. Isto é, dependente de tudo (lugares, amigos, poesia...) o que o rodeava.

O que representava para ele a memória da guerra colonial?

MR - O Zé Lopes quis fazer este filme como homenagem a amigos dele que estiveram na guerra e que, como o personagem Manuel, carregam esses fardos pesados da morte e do medo, que ficam tantas vezes trancados e silenciados nos corações e almas desses homens.

JO - O Zé era um objetor de consciência e odiava a guerra e a violência. Portanto, tal e qual como o filme é um documentário sobre a sua situação no presente, também representa outro tipo de sacrifício. Entregou-se às dores e aos demónios que viu, estudou e reconheceu em muitos quantos foram à guerra.

O tema é uma das vossas, digamos obsessões, já que também fizeram outro filme, intitulado "Paz", sobre o mesmo assunto. Qual é a vossa ligação pessoal à guerra colonial?

MR - Não é propriamente uma obsessão... Ficámos com algumas cenas de fora do primeiro filme que nos pareceram demasiado preciosas para ficarem num disco. E daí termos partido para a montagem do "Paz". O "Paz" é um filho órfão do "Guerra". Para mim, o processo de fazer estes filmes é que despertou essa ligação. O meu pai esteve na Guiné mas falou mais comigo sobre isso depois de ver o filme do que antes.

JO - Só entrei nesta aventura porque o Zé Lopes quis. Se ele me tivesse pedido para fazer uma comédia romântica, a resposta teria sido igualmente positiva. Nunca falei sobre a guerra com o meu pai, que esteve na Guiné. "Guerra" é muito mais sobre a guerra de certos seres sobreviverem no dia-a-dia do que sobre a nossa grande guerra. A carestia, a solidão, o sofrimento que o Zé passava. Que milhões de Zés anónimos passam. E mesmo assim o entregar-se totalmente a este filme. E a solidão que ele via nos ex-combatentes que entram no filme. O Zé reconheceu-a. É um filme sobre a solidão.

Marta, o filme aborda um tema masculino por excelência, a guerra, com os seus traumas e os seus não ditos. Como é que uma mulher encarou este desafio?

MR - Antes de mulheres e homens, somos seres humanos, e os traumas e silêncios sofridos, a camaradagem, a amizade, a solidão, são sentimentos que não têm gênero. É como cantar uma dor de que não somos protagonistas. Há sempre algo em nós que ressoa a dor de uma história que podemos não entender completamente com as nossas razões e conhecimentos, mas que vamos buscar não sei onde.

Apesar de já terem passado quase cinquenta anos sobre o seu fim, a guerra colonial parece ser ainda tabu na nossa sociedade, fala-se pouco. Sentiram algumas dificuldades ou escolhos ao abordar este tema?

MR - Para além do enorme contributo e entrega do Zé Lopes, encontrámos muitas pessoas no caminho que partilharam a sua experiência connosco. Um texto do António Fernandes sobre a experiência nos comandos do seu cunhado António Campos é a base dos monólogos "lembro-me" naquelas ruínas de Cantar Galo, na Trafaria. As fotografias iniciais foram cedidas pelo mesmo António Campos, que é tio de um amigo nosso e por mais um tio meu, António Nabais, e um outro tio da Ana Petrucci (que é a psicóloga no filme).

JO - A amizade que nos unia a alguns do ex-combatentes foi a chave para eles quererem fazer uma catarse. Talvez tardia. Mas uma catarse.

Uma pergunta que se impõe: como é que dividiram tarefas durante as filmagens?

MR - Até ao momento da montagem, a realização estava assumida pelo Zé. Eu fazia um pouco de tudo, desde produção, direção de atores, assistência de tudo. Nunca tive muita noção dessa divisão de tarefas ou cargos até ter participado numa produção profissional. Continuo a gostar mais de trabalhar em equipas pequenas e sem muitas hierarquias.

JO - O Zé Lopes também poderia estar creditado como realizador. Os três estivemos unidos de forma indestrinçável na demanda de levar as coisas para a frente. Enquadrar ou tentar comprar um bilhete de metro para o Zé regressar a casa teve a mesma importância.

O filme é de um enorme rigor formal, cada plano é bastante cuidado, nunca caindo no formalismo ou esteticismo. Quais são as vossas principais referências cinematográficas?

JO - Lembro-me de que só falávamos de John Ford e de Pedro Costa. Cineastas da dignificação do humano. Filmar o melhor possível o Homem em relação com o seu meio. Claro que depois o presente puro se impunha, a necessidade de sobrevivência, a pressão de atrasar a morte. Talvez a luta entre seguir as lições desses cineastas e as agruras da realidade tenham marcado as formas do filme indelevelmente. Ainda hoje sinto sangue a brotar das costuras dos planos. E a necessidade de o travar.

Filme "Guerra" tem sessão especial no Porto Foto: Direitos Reservados

Apesar de produzido pela OPTEC, já com grande experiência na área, o filme afirma claramente a sua independência. Como se situam face ao cinema português de hoje?

JO - Se tivermos a necessidade de filmar alguma coisa, de dar sentido e significado a algo, vamos fazê-lo. É sempre uma questão de vida ou de morte. Não temos escolha.

Na vossa promoção, salientaram um fantástico elogio ao filme e ao vosso trabalho pelo que é atualmente o cineasta português mais conhecido e respeitado internacionalmente. Qual a relação que mantém com o cinema do Pedro Costa?

JJO - Depois das mortes recente, não tenho dúvidas de que é o único cineasta vivo com a mesma dimensão de Eisenstein ou Murnau. Fidelidade e trabalho são as únicas lições. É a única maneira de fugir aos falsos brilhos das modas e à barbárie do poder.

Face a outras produções portuguesas recentes, o lançamento do filme sofre de uma evidente carência mediática. O que diriam às pessoas para as levar a entrar na sala de cinema para ver o vosso filme?

MR - Um pequeno parêntesis quanto a mediatismo. Parece-me que, nos dias de hoje, ele é comprado ou pelo dinheiro ou pela emoção barata e não raras vezes com muita não-verdade pelo meio, como relembro amargamente o mediatismo que teve na altura a morte do Zé. E sublinho que não é essa circunstância que deve ser tida em conta para ver este filme. É a vida que ele deu a esta história que em muitos aspetos é a sua e que ele dá termo da forma que quis.

JO - Repito, fazer o filme foi uma questão de sobrevivência e não de entretenimento ou de dinheiro. Ajudou muitas pessoas a sobreviver, a prolongar a sua vida. Penso que isso é impagável. Quanto ao acessório: «nada cessa, nada é tardio», como nos disse Fiódor Dostoiévski.