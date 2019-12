Filme "6 Underground" de Michael Bay, com Lídia Franco, estreia-se na Netflix

Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme de ação "6 Underground", do realizador norte-americano Michael Bay, protagonizado por Ryan Reynolds, que conta no elenco com a atriz portuguesa Lídia Franco, estreia-se na sexta-feira na plataforma Netflix.

"6 Underground", rodado em 2018 em Itália, "introduz um novo tipo de herói de ação", refere a plataforma, a propósito de seis pessoas, escolhidas por um líder (Ryan Reynolds), que têm "um desejo único de apagar o seu passado para mudar o futuro".

O filme conta com as participações, entre outros, de Mélanie Laurent, Corey Hawkins e Dave Franco e, do elenco secundário, com a atriz portuguesa Lídia Franco, escolhida numa sessão de casting realizada no âmbito do programa Passaporte, promovido pela Academia Portuguesa de Cinema.

Michael Bay é conhecido sobretudo por filmes de ação de grande aparato técnico e visual, como "Armageddon" e a série de filmes "Transformers".

Lídia Franco, 75 anos, foi bailarina da antiga Companhia Portuguesa de Bailado, mas é como atriz que o público português a reconhece no teatro, em cinema e em televisão. Entre os projetos mais recentes estão os filmes "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, e "Ruth", de António Pinhão Botelho.

O programa Passaporte é uma iniciativa dinamizada pela diretora de 'castings' Patrícia Vasconcelos, com o objetivo de divulgar o trabalho dos atores portugueses, pondo-os em contacto com diretores de 'casting' estrangeiros.