Filme de animação "Nayola" deverá estrear em março de 2023

Filme de José Miguel Ribeiro, inspirado em peça de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, conta com a voz e canções de Bonga.

Foi num sábado à tarde que, enquanto as ruas de Montemor-o-Novo se encontravam praticamente desertas, num dia de intenso calor, que a sala do Cineteatro Curvo Semedo se encheu para a primeira apresentação pública em Portugal de "Nayola", longa-metragem de animação de José Miguel Ribeiro. O filme inspirou-se na peça "A Caixa Preta", de Mia Couto e José Eduardo Águalusa, que os dois escreveram a partir de um conto de três páginas do primeiro, e aborda a guerra civil angolana através do olhar de três mulheres - Lelena, a avó; Nayola, a filha; e Yara, a neta.

A ante-estreia aconteceu, este mês, ao cabo de oito anos de trabalho que envolveu uma equipa de mais de uma centena de pessoas em quatro países e com um orçamento de três milhões e duzentos mil euros, só possível de atingir pela coprodução com a Bélgica, os Países Baixos e a França. A escolha do local não foi inocente ou aleatória. É naquela vila alentejana que se encontra a Paça Filmes, produtora nacional do filme, e é também em Montemor-o-Novo que José Miguel Ribeiro decidiu viver e desenvolver os seus projetos.

O cineasta, já vencedor do prestigiado Cartoon d"Or, com "A Suspeita", é autor de uma das duas longas-metragens de animação portuguesas que estiveram presentes em Annecy, em junho passado, naquele que é o maior festival de cinema de animação do mundo, assinalando assim um decisivo passo em frente no já de si excelente cinema de animação português.

A outra produção, "Os Demónios do Meu Avô", animação stop motion de Nuno Beato, estreara entre nós dias antes de "Nayola", numa sessão do Motel/X. O filme de José Miguel Ribeiro passara entretanto por festivais no México, de onde saiu premiado, em Moçambique e na Suíça. "Nayola" integra ainda a seleção oficial do 46º Cinanima (Espinho, 7 a 13 de novembro), sendo um dos cinco filmes da Competição Internacional de Longas Metragens e um dos 107 a concurso.

"Nayola" deverá estrear em março de 2023. Foto: DR

De uma beleza visual deslumbrante, um requinte técnico que mostra a excelência da animação portuguesa, agora potenciada para a longa-metragem, e uma narrativa que se centra numa região e numa época específica, mas com que todos nos podemos identificar, dada a sua universalidade, "Nayola" deverá estrear em março próximo.

Antes da apresentação do filme, José Miguel Ribeiro falou ao público presente, explicando o contexto temático e de produção do filme. "Foi uma escala que me obrigou a trabalhar em equipa, com muitas fases de produção. O filme teve participação de muitas pessoas, eu senti-me muito mais a orquestrar o filme do que propriamente a dirigi-lo", começou por dizer. "O filme mostra a guerra civil angolana do ponto de vista da mulher", sublinhou o realizador.

"Apesar do Mia e do Águalusa já o terem mostrado com a peça deles, que está na origem do projeto, foi preciso defendê-lo e construir as personagens, encontrar uma Yara que é rapper, e não estava no texto original", explicou também. "Fomos à procura do movimento rapper angolano, que é muito ativo. São movimentos muito importantes em Angola, porque denunciam injustiça social e trazem para a sociedade uma consciência", assinalou o cineasta.

Virgílio Almeida, o argumentista, estava visivelmente emocionado, recordando quando tudo começou."Foi a 17 e 18 de dezembro de 2013 que fizemos a primeira residência. Começou como se fôssemos escultores e o barro foram o Mia Couto e o José Eduardo Águalusa que nos deixaram", regeriu. E não esqueceu a produtora, Ana Carina Estróia: "Deu-nos quatro coisas para arrancar com o filme. Pão alentejano, queijo de ovelha do Alentejo, compota alentejana e romãs", recordou.

Jorge António, que fez a ligação com Angola, referiu a importância deste filme para o país onde vive. "Foi intenção da produção, desde o princípio, que todos os atores, todas as personagens, todas as vozes, fossem angolanas e fossem gravadas em Angola. Angola está em pulgas para ver o filme. O José Miguel Ribeiro foi três ou quatro vezes a Angola fazer workshops com a malta da animação e da banda desenhada", referiu.