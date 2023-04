Filme de Filipa Reis e João Miller Guerra vai estar na Quinzena de Cineastas de Cannes

Hoje às 12:18 Facebook

O filme "Légua", de Filipa Reis e João Miller Guerra, vai ser exibido na Quinzena de Cineastas, em maio no Festival de Cinema de Cannes, em França, revelou esta terça-feira a organização.

A programação hoje divulgada inclui, em estreia, a longa-metragem "Légua", assinada pelos dois realizadores, depois de "Djon África" (2018), com produção de Uma Pedra no Sapato.

O filme conta com Carla Maciel, Fátima Soares e Vitória Nogueira da Silva nos papéis principais de uma história em que "três gerações de mulheres procuram compreender o seu lugar num mundo que se desvanece, onde o ciclo da vida apenas se renova a partir de finais inevitáveis", refere a produtora em nota de imprensa.

Segundo a sinopse, a ação do filme "decorre numa antiga casa senhorial situada no norte de Portugal. Ali, Ana ajuda a sua amiga Emília, a velha governanta determinada em cuidar do casarão desocupado pelos donos que nunca lá vão. Acompanhando a mudança das estações, Mónica, filha de Ana, desafia as escolhas da sua mãe".

O filme tem coprodução entre Portugal, Brasil e França e conta com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Além de "Légua", a Quinzena de Cineastas irá ainda exibir, numa sessão especial, o filme "Vale Abraão", de Manoel de Oliveira, que está a cumprir trinta anos. A este propósito, o cartaz oficial do programa recupera uma imagem da atriz Leonor Silveira, protagonista do filme.

Anteriormente tinha sido anunciado que este ano a produção cinematográfica do norte de Portugal iria ter destaque na iniciativa "La Factory des Cinéastes" que a Quinzena de Cineastas organiza, envolvendo, nesta edição, a produtora portuguesa Bando à Parte, de Rodrigo Areias, sediada em Guimarães, e a francesa DW Production, de Dominique Welinski.

O programa consiste na produção, escrita, realização e estreia de quatro curtas-metragens, com jovens estruturas, técnicos e realizadores do norte de Portugal, em parceria com outros tantos cineastas escolhidos pela DW Production.

Os realizadores são André Guiomar, Mário Macedo, Melanie Pereira e Mariana Bártolo, em colaboração com Mya Kaplan (Israel), Dornaz Hajiha (Irão), Alex Mironescu (Roménia) e Guillermo Garcia Lopez (Espanha).

A Quinzena de Cineastas, cuja 55.ª edição decorrerá de 17 a 26 de maio, é um programa independente, paralelo ao Festival de Cannes, organizado pela Sociedade de Realizadoras e Realizadores de Cinema há mais de 50 anos.

Em 2022, a organização decidiu renomear o programa por uma questão de inclusividade, deixando de ser a Quinzena de Realizadores para passar a designar-se Quinzena de Cineastas. O momento acompanhou ainda uma mudança da direção artística, com a saída de Paolo Moretti e a entrada de Julien Rejl.