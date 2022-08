Filme de Marco Martins no festival de cinema de San Sebastian

JN/Agências Hoje às 12:57 Facebook

O filme "Great Yarmouth - Provisional Figures", do realizador português, estará em competição no festival de cinema de San Sebastian, em setembro, em Espanha, anunciou esta terça-feira a organização.

"Great Yarmouth - Profisional Figures" é um projeto de longa duração de Marco Martins, criado com a comunidade portuguesa que vive em Great Yarmouth, na costa este de Inglaterra, e começou por ser uma peça de teatro, estreada em 2018 no Festival de Norfolk e Norwich, no Reino Unido, e meses depois em Portugal. Com o filme, cuja rodagem esteve interrompida por causa da pandemia da covid-19, Marco Martins propôs-se retratar a atualidade política e a dinâmica pessoal e comunitária entre portugueses e ingleses e "constrói uma narrativa sobre a decadência desta cidade costeira inglesa", refere a produtora Uma Pedra no Sapato.

"O filme é uma reflexão sobre as consequências das sucessivas crises económicas e das alterações que estas provocaram na liberalização selvagem do mundo do trabalho", sublinhou. O título "Provisional Figures" remete para a designação estatística oficial de imigrantes, em situação indefinida ou provisória, no Reino Unido.

Segundo a produtora, a ação do filme desenrola-se em 2019, três meses antes da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), e é protagonizada pela atriz Beatriz Batarda, no papel de uma mulher que, com o seu marido inglês, "ajuda as fábricas locais a recrutar trabalhadores portugueses e a instalá-los nos decadentes hotéis da Golden Mile". Além de Beatriz Batarda, o filme conta com as interpretações de Kris Hitchens, Nuno Lopes, Rita Cabaço, Romeu Runa e vários trabalhadores portugueses e habitantes de Great Yarmouth, com quem Marco Martins foi trabalhando ao longo do processo criativo.

O argumento de "Great Yarmouth - Profisional Figures" é de Marco Martins e do escritor Ricardo Adolfo, e a fotografia é de João Ribeiro. A produção é de Uma Pedra no Sapato, em coprodução com França e Reino Unido. O filme foi selecionado para a competição internacional do festival de cinema de San Sebastian, que decorrerá de 16 a 24 de setembro, em Espanha.