"Noite turva", de Diogo Salgado, vencera já a competição de Vila do Conde.

Com apenas um filme selecionado em todas as secções já anunciadas de Cannes, "Diários de Otsoga", de Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro, presente na Quinzena dos Realizadores, adivinhava-se uma pobre presença portuguesa na 73.ª edição do festival, que se realiza, depois de um ano de interregno e excecionalmente, em julho, de 6 a 17.

Mas o anúncio da seleção de "Noite turva", primeira curta-metragem de Diogo Salgado, para a secção oficial competitiva da categoria, veio mostrar que o cinema português está vivo, tem futuro e os responsáveis dos principais festivais de cinema do mundo continuam atentos ao que por cá se passa. Diogo Salgado pode assim suceder a João Salaviza, vencedor da Palma de Ouro da curta-metragem em 2009 com "Arena".

Segundo a Agência da Curta-Metragem, responsável pela distribuição do filme, a obra narra a tarde de dois rapazes que brincam na floresta junto a uma lagoa. Quando um deles desaparece, a lagoa e os seus habitantes tomam o controlo da narrativa, construindo, ao entrar da noite, um labirinto que cerca as duas crianças. Enquanto um dos rapazes deambula pela floresta à procura do amigo, as silhuetas, texturas e sons exercem lentamente a sua força.

O filme é interpretado por Afonso Gregório, Simão Bernardino e Lionel Santos, habitantes do local onde foi filmado, e já tinha conquistado em 2020 o Prémio de Melhor Filme da Competição Nacional do Curtas Vila do Conde. Diogo Salgado nasceu em Coimbra em 1994 e estudou Cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema, e Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa.

O jovem realizador reagiu assim à seleção de Cannes: "Não poderia ficar mais surpreendido com o caminho que este pequeno filme tem vindo lentamente ​a trilhar. Para mim e para todos os amigos que nele se cruzaram, a seleção de Cannes faz-me acreditar que este seja apenas o melhor início possível de um percurso muito desejado".