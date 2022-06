Filme romeno conquistou o Lince de Ouro no FEST

JN Hoje às 19:42 Facebook

O filme "Imaculat", dos romenos Monica Stan e George Chiper, é o grande vencedor da 18ª edição do FEST - Festival Novos Realizadores | Novos Cinema, que termina nesta segunda-feira em Espinho.

Numa edição em que o amor foi o tema principal do festival, o Lince de Ouro - principal galardão a concurso - foi entregue a "Imaculat", um drama baseado na história pessoal da realizadora, Monica Stan. Trata-se da história de uma jovem inocente arrastada para a droga pelo namorado, que se vê numa clínica de reabilitação a ter que gerir sentimentos frágeis e perigosos.

Quanto ao Grande Prémio Nacional, o prémio foi atribuído a "Mansa", de Mariana Bártolo, filme em que recuamos 22 anos para irmos ao encontro de uma família conservadora do norte do país com uma miúda de 11 anos prestes a descobrir a sua sexualidade.

Foram atribuídas ainda duas menções honrosas: "Da sala ao cinema à rua", de Leonardo Miranda, com o amor pelo cinema a prevalecer; e "A rapariga de Saturno", de Gonçalo Almeida, sobre a nostalgia de um passado que pode não ser sido assim tão agradável.

Nas longas-metragens de ficção que concorreram ao Lince de Ouro, há, também, destaque para o boliviano Alejandro Loayza Grisi, que é distinguido com uma menção honrosa para a fotografia do filme "Utama", uma história simples e impactante sobre as consequências das alterações climáticas. A outra menção honrosa foi para a realização do suíço Michael Koch em "A piece of sky", um filme que retrata vila nos Alpes onde o tempo parece ter parado.

Na categoria Melhor Documentário, o vencedor do Lince de Ouro foi "Alis", uma coprodução da Colômbia, Chile e Roménia, película assinada por Clare Weiskopf e Nicolás Van Hemelryck que retrata a pobreza, a violência, os abusos e a falta de oportunidades.

Nas curtas-metragens, o Lince de Prata - Ficção foi atribuído ao filme alemão "Mona & Parviz", de Kevin Biele, sobre os casamentos por conveniência. Também neste segmento houve direito a uma menção honrosa, desta feita para o filme de Singapura "A man trembles", de Lam Li Shuen e Mark Chua. O coletivo conhecido como Emoumie é o mais sofisticado dos realizadores de Singapura, que reflete nas ansiedades e incertezas que se vivem, aquando de crises mundiais.

O vencedor do Lince de Prata - Documentário foi "Even though they steal my dreams", da belga Zoé Brichau, filme que mergulha na revolução chilena de 2019. Já o filme "My period is late", de Cai Ning, recebeu uma menção honrosa., pela viagem de exploração para a maternidade.

O Lince de Prata - Animação distinguiu "Terra incógnita, de Pernille Kjaer e Adrian Dexter, que segue a vida numa ilha misteriosa, habitada por seres imortais.

Ao atingir a maioridade, o FEST - Festival Novos Realizadores | Novos Cinema reuniu um lote variado de convidados, de que se destacaram o realizador argentino Gaspar Noé e o ator mexicano Gael García Bernal.

A 19ª edição do FEST - Festival Novos Realizadores | Novos Cinema realiza-se a 19 a 26 de junho de 2023.