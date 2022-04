Filme sobre Marilyn para maiores de 17 no streaming 

Sara Oliveira Hoje às 16:25 Facebook

Ana de Armas protagoniza "Blonde", que estreia ainda este ano na Netflix

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2022, "Blonde" já dá que falar, por ser o primeiro filme produzido pela plataforma de streaming Netflix a ter a classificação NC-17, ou seja, não é indicado para público com idade inferior a 17 anos.

A Netflix já exibira filmes com limitação de idade, como "Blue is the Warmest Color" ou "365 Days", mas nunca havia produzido um. "Blonde" é uma "cinebiografia" da atriz norte-americana, modelo e símbolo sexual Marilyn Monroe (1926-1962), um dos maiores ícones de Hollywood do século XX.

Dirigido por Andrew Dominik, o projeto baseia-se no romance homónimo de Joyce Carol Oates. Para imaginar o enredo, a autora partiu de uma fotografia da loura e voluptuosa Marilyn, quando a futura estrela de cinema venceu um concurso de beleza aos 15 anos e ainda era tratada por Norma Jeane. Não é uma biografia, como sempre sublinhou, é uma "ficção histórica" reinterpretada agora numa longa-metragem.

Ana de Armas foi a escolhida para dar vida a Monroe, prometendo cenas quentes. A atriz cubana contracena com Adrien Brody, Julianne Nicholson e Bobby Cannavale. Todos, sem exceção, já elogiaram a sua prestação.

Os abusos sexuais de que Marilyn foi vítima, a par do assédio de fãs e da imprensa, inspiram a ação e justificam o rótulo de filme para adultos. Em entrevista à "Screen Daily", o realizador assume que o filme é "exigente". Por isso, diz, "se o público não gostar, isso é problema do público".