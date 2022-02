Filme sobre ópera pop de The Weatherman tem sido glutão de prémios

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

"All cosmologies", de Vasco Mendes, segue narrativa de álbum conceptual homónimo, que desenha um presente à beira da catástrofe. Salvação vem do futuro.

Tem sido um verdadeiro papa-prémios internacionais. Nos últimos meses, a versão cinematográfica da ópera pop de The Weatherman "All cosmologies" (2021), realizada por Vasco Mendes, obteve galardões no New York International Film Awards, Indie Short Fest (Los Angeles), Venice Shorts (Califórnia), Roma Short Film Festival e Short to The Point Film Festival (Roménia), sempre na categoria de melhor filme musical. A senda continua, com a obra a circular por outros festivais portugueses e internacionais.

"Tem sido surpreendente", diz Vasco Mendes, que realizara já vários clips para o músico portuense, além de ter fabricado imagens para temas de Capicua, Glockenwise, Papercutz, Throes + The Shine ou White Haus. O filme, de 24 minutos, acompanha a narrativa do quinto álbum de The Weatherman (ou Alexandre Monteiro), que segue um dispositivo próximo da fita de Terry Gilliam "Doze macacos": alguém enviado do futuro tenta recolher pistas sobre um desastre ocorrido no passado. No filme de Gilliam, o desastre era um vírus mortal. Na ópera de The Weatherman é o tratamento dado ao planeta, no nosso presente, aquilo que motiva a investigação vinda do futuro.