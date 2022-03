Filme tunisino vence festival de filme africano em Luxor

João Antunes (em Luxor) Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinema de todas as regiões de África passou ao longo de uma semana na cidade egípcia, certame terminou na quinta-feira à noite a 11ª Edição do Festival do Filme Africano de Luxor, com a Tunísia em grande destaque. O grande prémio do festival, da competição de longas-metragens, foi para o filme tunisino "Communion", de Nejib Belkhadi.

O filme é uma resposta à pandemia que se instalou em todo o mundo a partir de março de 2020, acompanhando Kais e Sarra, um jovem casal que se vê confinado com o seu gato numa pequena vila, marcada pelo recolher obrigatório e pela incerteza. Ela trabalha no setor humanitário, ajudando as pessoas a superar a crise sanitária, mas o marido, vítima de doença psicológica, vê-se sem possibilidade de adquirir os seus medicamentos. Para o jovem casal tem início uma longa descida aos infernos...

Pouco antes da entrega dos prémios, fora também homenageado o grande cineasta tunisiano Férid Boughedir, de que o festival lançou também uma edição sobre a sua obra. Crítico de cinema, autor de várias obras e derradeiro membro vivo do movimento pan-africano, que pretendia ligar os vários países do continente de forma a não dependerem do norte - diga-se, da Europa - para a construção de um cinema verdadeiramente africano, Boughédir realizou também filmes marcantes como "Halfahouines", exibido em Cannes, de que foi membro do júri internacional, ou "Un Été a la Goulette", presente na competição de Berlim.

O seu documentário "Caméra d"Afrique", recentemente restaurado e exibido já em Cannes Classics, foi um dos momentos altos do festival, onde puderam ser vistos excertos de vários títulos de culto do cinema africano, que é urgente restaurar também, para dar a possibilidade aos jovens cineastas africanos, como os que passaram por Luxor, de não perder o rasto do seu passado cultural e cinematográfico.

Voltando ao palmarés da competição de longas-metragens, o Prémio do Júri foi entregue a "The Gravedigger"s Wife", de Khodor Idriss Ahmed, da Somália. O filme, passado nos subúrbios de Djibouti, mostra o dia a dia de um coveiro que tenta arranjar os meios para pagar uma operação urgente para a sua esposa, venceu também o Prémio da Crítica Internacional. Os filmes "L"Accord", do camaronês Leamalle Frank Thierry, e "Talab Harb 2", do egípcio Samir Sabri, mereceram menções especiais.

O prémio do melhor filme da seção de longas-metragens documentais foi para a Etiópia, pelo filme "Faya Dayi", da realizadora Jessica Bashir, uma viagem espiritual às terras altas de Harar, imersa nos rituais seculares de muçulmanos sufistas. O prémio especial do júri coube a "Morning Star, de Nantenaina Lova, de Madagáscar e uma menção especial foi ainda entregue a "The Last Shelter", do sul-adricano Ousmane Sanassekou.

Na seção dedicada às curtas-metragens de ficção, o prémio de melhor filme foi para a jovem marroquina Ouijdane Khallid, por "Tender Threads", um filme onde, sem diálogos, se assiste à forma como uma mulher dedica o seu tempo a cuidar da mãe, negligenciando a sua própria vida pessoal. Na mesma seção, o prémio especial do júri foi para o senegalês Mamadou Socrate Diop, por "Baby Blue", cabendo a menção especial desse júri ao ugandês "Sixteen Rouands", de Loukman Ali.

PUB

O festival não esqueceu ainda os realizadores africanos ou com raízes familiares no continente mas que trabalham em outras regiões do mundo, ou filmes internacionais com ligações a África, com a criação da seção Diaspora, onde o prémio de melhor filme coube à longa-metragem "As Far As I Can Walk", so sérvio Stefan Arsenijevic, sobre um casal que foge do Gana em busca de uma vida melhor, mas se vê preso num campo de refugiados de Belgrado. O prémio do júri nesta categoria foi paea "A Brighter Tomorrow", filmado em França pelo argelino Yassine Qnia.

Em paralelo com as diversas seções competitivas o festival organizou uma série de encontros e reuniões. Com a celebração do Dia Internacional da Mulher a coincidir com a realização do festival, foi criado um prémio especial para um filme a abordar a situação da mulher, que coube à curta-metragem egípcia "Batool", de Mohamed Zahran, sobre os traumas de uma jovem violada, dividida entre contar o sucedido à família ou acabar com a sua vida.

A UNESCO apresentou durante o festival uma comunicação sobre o cinema africano, críticos de vários países do continente refletiram sobra a sua situação atual e diretores de vários festivais de cinema organizados no continente criaram uma associação para começar a trabalhar em conjunto.

Uma seleção de mais de meia centena de filmes, de 35 países diferentes passaram durante a última semana pela cidade de Luxor, banhada pelo Nilo e albergando o Vale dos Reis, o maior museu do mundo ao ar livre, bem como os sumptuosos Templos de Luxor e de Carnaque. O Uganda foi o país convidado de honra, de uma edição dedicada ao senegalês Jibril Diop Mambery, cujo filho apresentou a versão restaurada de uma das grandes obras-primas do cinema africano e mundial, "Touki-Bouki", realizado em 1973.