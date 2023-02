Filme "Velocidade Furiosa X" estreia-se em Portugal a 18 de maio

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

O filme de ação "Velocidade Furiosa X", de Louis Leterrier, parcialmente rodado em Portugal em 2022, estreia-se nos cinemas portugueses a 18 de maio, revelou esta sexta-feira a distribuidora Cinemundo.

A estreia do filme está apontada, a nível global, para aquela data, e o trailer oficial foi divulgado hoje, abrindo as portas para a história, protagonizada por Vin Diesel e Michelle Rodriguez, os dois atores que se mantêm no elenco desde o início da série, em 2001.

"Velocidade Furiosa 10" foi rodado no Reino Unido, em Itália e em Portugal, sobretudo na região norte e centro do país, e algumas das imagens surgem já no trailer, com corridas e explosões de grande aparato.

Além de Vin Diesel e Michelle Rodriguez, no filme entram ainda Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson e a portuguesa Daniela Melchior. No trailer surge também Joaquim de Almeida, que tinha entrado no quinto filme da saga, de 2011.

O filme anterior, "Velocidade Furiosa", de 2019, somou quase 377 mil espectadores e cerca de 2,1 milhões de euros de receita de bilheteira em Portugal, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Aquando da rodagem do décimo filme em Portugal, a produtora portuguesa associada ao projeto, Sofia Noronha, da Sagesse Productions, elogiava a entrada de produções internacionais como esta no país, por envolver vários municípios, empresas e profissionais do setor.

"Portugal tem todas as condições para ser um grande sítio de filmagens, não só pelo tempo, pelos preços acessíveis e pela mão de obra, que somos todos bastante flexíveis, os portugueses aprendem muito rápido. Mas não tínhamos ainda este mercado aberto", disse.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros).