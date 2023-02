Filmes de animação com discurso político dominam início da Berlinale

João Antunes Hoje às 21:16 Facebook

"The Siren", da iraniana Sepideh Farsi, aborda a memória da guerra entre o Irão e o Iraque, e "White plastic sky", dos húngaros Tibor Banoczki e Sarolta Szabo reflete sobre o aquecimento global com poesia crítica.

Há cinema de animação na competição oficial do Festival de Berlim, mas vai chegar mais tarde. Enquanto isso, algumas das outras sessões da Berlinale não hesitaram em selecionar filmes deste género. E não foi favor nenhum, muito pelo contrário, mostrando como a animação é, cada vez mais, uma forma privilegiada de olhar para o nosso mundo.

É o que acontece com "The Siren", da iraniana Sepideh Farsi, que nos fala da memória da guerra entre o Irão e o Iraque, no dealbar da revolução islâmica, e de "White plastic sky", dos húngaros Tibor Banoczki e Sarolta Szabo, ambientado num mundo futurista, mas falando das questões ambientais que nos preocupam hoje.

"The Siren" é a primeira obra de animação da realizadora iraniana, há muito exilada no ocidente, onde faz um cinema sempre muito crítico em relação ao regime que impõe com braço de ferro a lei islâmica à população iraniana. O filme parte da memória pessoal da realizadora e da sua família sobre os acontecimentos que rodearam a tentativa de ocupação da cidade petrolífera de Abadan pelo exército iraquiano, e o título evoca o nome do barco onde, sob a liderança do jovem protagonista, um grupo de homens e mulheres conseguiu escapar da cidade sitiada.

No entanto, para além do evento histórico, o filme de Sepideh Farsi vai muito mais longe na crítica ao atual regime, falando de limitações à liberdade individual como o uso obrigatória de lenço pela mulher, a proibição de cantar ou do consumo de álcool.

Em encontro com o JN, a realizadora, uma das vozes mais críticas sobre a situação atual no seu país, mostra-se otimista em relação à queda do atual regime, mas assume que, neste momento, não lhe é permitida a entrada no país. "Ou melhor, deixavam-me entrar, mas depois já não podia sair"!

Menos otimista está a atriz Mina Kavani, que no filme dá a voz às duas personagens centrais, o jovem herói Omid, de 14 anos, e a jovem que ele salva, juntamente com a mãe desta, uma antiga cantora muito popular, agora caída em desgraça e impedida de exercer o seu trabalho.

Mina Kavani também vive fora do Irão e foi dirigida, à distância, por Jafar Panahi no filme "Ursos não há", neste momento em exibição. "Depois do Jafar ter sido libertado estivemos a conversar, sim", disse-nos, recordando que o realizador fora preso e iniciara uma greve de fome antes de ser muito recentemente libertado.

Num registo diferente, "White plastic sky" ambienta-se num futuro próximo, onde não há mais animais ou plantas na Terra e os seres humanos que resistiram vivem debaixo de uma cúpula de plástico.

Mas o preço da sua sobrevivência é muito elevado: aos 50 anos de idade, são implantados com uma semente especial que os transforma numa árvore que fornecerá oxigénio e alimento para a comunidade. Um jovem aceita este sistema, até ao dia em que a sua esposa decide desistir da vida e submeter-se à implantação voluntária. Impulsionado pelo seu amor por ela, o nosso herói decide quebrar as regras da sociedade a fim de a salvar.

Com um visual cativante e uma mensagem onde o pessimismo ambiental se cruza com a poesia e a esperança da revolta, o filme funde também um intenso trabalho de pesquisa junto de geólogos, biólogos e meteorologistas com a própria visão dos realizadores, que há muito trabalham juntos e se estreiam aqui na longa-metragem.

Dois filmes que, o melhor que se pode dizer de ambos, é que ao fim de alguns minutos nos esquecemos que estamos a ver um filme de animação, sentindo apenas que estamos a ver um filme. Cinema, e bom cinema.

Entretanto, a competição começou em tons medianos. "The Survival of Kindness" leva a assinatura de Rolf de Heer e representa a Austrália, onde foi rodado. O filme começa bem, com uma mulher negra abandonada no interior de uma pequena jaula, no meio do deserto, enfrentando calor tórrido durante o dia, frio de gelar durante a noite e ausência de alimentação.

Não sabemos por que razão ela ali se encontra e esse primeiro troço do filme é de uma enorme angústia. Presumimos que algo de errado se passa no mundo exterior, e quando ela consegue finalmente libertar-se, encontra-se num mundo onde a raça branca domina e os refugiados são maltratados ou executados sem piedade. O problema de "The survival of kindness" é um daqueles filmes em que o autor da história, neste caso o próprio realizador, não sabe como a resolver e o final é pateticamente desajeitado.

Primeira entrada da Alemanha na competição, "Someday we"ll tell each other everything", de Emily Atef, tem a vantagem de se passar numa zona rural da Alemanha de Leste, pouco após a reunificação. Há esse contexto socio-político que dá alguma espessura ao filme, que se perde no entanto na relação atribulada e entre a paixão e o desejo violento, de uma jovem com um homem com o dobro da sua idade, vivendo um pouco à parte do resto da comunidade.

Entretanto, as conversas com colegas jornalistas de outros países vão ter sistematicamente aos dois filmes de João Canijo nas duas competições principais, a que dá o Urso de Ouro e a do Encounters. Um bom presságio para os filmes, que serão pela primeira vez exibidos apenas na próxima quarta-feira.