Filmes de um Mundo em sobressalto

Doclisboa 2020 recomeça em 2021 em modo online. O bloco "Ficaram Tantas Histórias por Contar" inclui um Prémio Sakharov, o realizador Oleg Sentsov.

Os festivais de cinema são uma plataforma indispensável para se ver um cinema, temático ou generalista, que o circuito tradicional de sala não comporta. A situação de pandemia tem, no entanto, abalado também a estrutura destes eventos, obrigando alguns a cancelarem edições e outros a adaptar-se aos condicionalismos.