Filmes de Will Smith "em pausa" após incidente dos Oscars

Alguns projetos do ator e produtor Will Smith estão agora em pausa fruto da agressão a Chris Rock na cerimónia dos Oscars.

Segundo avança o The Hollywood Reporter, o filme da Netflix "Fast and Loose", ainda em produção, que contava com a participação de Will Smith, está "em pausa". Ainda antes do incidente dos Oscars, o diretor do filme, David Leitch, abandonou o projeto e dedicou-se a "Fall Guy", da Universal, que conta com a participação de Ryan Gosling e tem data de início de produção marcada para agosto.

Inicialmente, a Netflix procurou arranjar um substituto de David Leitch, mas o projeto está agora suspenso. "Fast and Loose" conta a história de um chefe do crime que perde a memória após um ataque. Juntando as pistas, acaba por descobrir que vive uma vida dupla e é também um agente da CIA.

"Bad Boys 4", novo filme do ator, também está parado. Will Smith já teria recebido 40 páginas do guião, mas o projeto não teve mais desenvolvimentos.

O próximo papel de Smith é no filme "Emancipation", com estreia prevista ainda este ano, na Apple TV+. Contudo, ainda não há data de divulgação.