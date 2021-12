Filmes para ver em casa este Natal

João Antunes Hoje às 13:39 Facebook

Canais abertos e plataformas de streaming com cinema no sapatinho.

A quadra natalícia sempre foi propícia a uma boa sessão de cinema em família, no conforto de casa, embrulhado num cobertor ou perto de uma lareira, com uns bolinhos à mão. Este ano, a situação em que todos vivemos obriga-nos a ter todos os cuidados. A esse conforto, junta-se a segurança de nossas casas. E apesar das muitas outras formas de entretenimento hoje ao nosso dispor, os canais de televisão de sinal aberto ou por cabo e ainda as plataformas de streaming pensaram em nós e oferecem-nos uma vasta programação de Natal.

Produção nacional