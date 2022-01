Final de "The voice Portugal" adiada por causa da covid

Sara Oliveira Hoje às 19:41 Facebook

Prevista para este domingo, 23 de janeiro, a final do concurso da RTP1 foi suspensa por haver casos positivos entre os finalistas. Programa realizar-se-á a 6 de fevereiro.

Com alguns dos concorrentes apurados para a final de "The voice Portugal" infetados, a gala derradeira do programa de talentos da estação pública teve que ser adiada.

A final do "The Voice Portugal", informa a RTP em comunicado, "terá lugar apenas dentro de duas semanas, no dia 6 de fevereiro, devido ao facto de no dia 30 janeiro decorrerem as eleições legislativas 2022".

Este domingo, "em sua substituição, será emitido o programa especial que assinalou os dez anos do "The voice Portugal"".