Finalmente: está aí o primeiro filme autobiográfico de Steven Spielberg

"Os Fabelmans", que se estreia esta quinta-feira nos cinemas, é uma obra comovente, espetacular e pertinente para ver no Natal.

Parabéns, senhor Spielberg. Na semana do 76. o aniversário (foi domingo) daquele que é o realizador e produtor de cinema mais influente do último meio século, chega às salas uma das grandes estreias do ano: "Os Fabelmans", o seu filme autobiográfico - e esperámos 45 anos por ele. Na realidade, há muito que Spielberg falava no desejo e hipótese de dirigir um filme que abordasse o seu percurso de vida, mesmo que o tenha feito através de interposta família, os Fabelmans.

No entanto, para se conceber um relato autobiográfico é preciso viver. Há 45 anos, Steven Spielberg era ainda um jovem, apesar de, aos 29 anos, ter já batido o recorde de "Música no coração" como o filme mais rentável de todos os tempos ("Tubarão"). O que esta geração de Spielberg e do seu amigo George "Star Wars" Lucas fizeram depois ao cinema, com a invenção do conceito "blockbuster", isso é outra história.