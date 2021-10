"Fladu fla", um caldeirão de festa e crítica social

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro álbum de originais dos Fogo Fogo é apresentado, esta sexta-feira, no Hard Club. Um registo de funaná e psicadelismo em orgia multicultural.

Terá chegado o momento para "Fladu fla"? O disco ficou pronto duas semanas antes da "bomba", mas as suas características, e os instintos que desperta - "mistura, abraços, beijos na boca" -, eram incompatíveis com as normas da DGS. Houve que retardar o lançamento, porque "era importante tocá-lo ao vivo", diz David Pessoa, voz, guitarra e ferrinho dos Fogo Fogo, banda que tem o seu ADN no palco (completam a formação Francisco Rebelo no baixo, João Gomes nas teclas, Márcio Silva na bateria e Danilo Lopes na voz e guitarra). Terá chegado o momento? O concerto de hoje à noite, no Hard Club do Porto, poderá dissipar algumas dúvidas.

A "viagem de festa e psicadelismo" prometida por Pessoa resulta de uma outra viagem que os Fogo Fogo encetaram a partir de 2015, com o estudo aprofundado do funaná, esse género cabo-verdiano que encontrou os seus instrumentos-base - acordeão, ferrinho - na música tradicional portuguesa, oferecendo-lhes depois o espírito próprio das ilhas vulcânicas. O primeiro registo da banda, um EP homónimo, homenageia nomes clássicos do funaná, como Ferro Gaita, Os Tubarões ou Bulimundo. É a fase de licenciatura dos Fogo Fogo, que escolheram como universidade a Casa Independente, em Lisboa, local de "melting pot dos sons da lusofonia", onde a banda exercitou o seu ADN. Segue-se um período de estágio com os EP "Nha cutelo" (2018) e "Dia não" (2019); aqui os Fogo Fogo ensaiam os originais e lançam pistas para o seu futuro no mercado de trabalho. Chega agora o emprego, o confronto com o mundo real, com a edição do primeiro álbum, que retira o nome - fladu fla - de uma expressão cabo-verdiana que remete para a maledicência e o boato.