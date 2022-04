Flashback das obras de Carrilho da Graça

Margarida Cerqueira Hoje às 16:47 Facebook

A exposição mostra alguns dos trabalhos mais significativos do arquiteto.

Após mais de dois anos de trabalho intenso, a exposição "Flashback", composta por dez obras do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, é visitável, na Casa da Arquitectura, em Matosinhos.

Segundo Nuno Sampaio, diretor executivo desta entidade, "esta exposição é feita para a população em geral. É para as pessoas que os arquitetos trabalham e é para elas que servem estes tipos de trabalho".

O título constitui uma homenagem a Julião Sarmento, amigo íntimo do arquiteto que faleceu em 2021, durante a preparação deste projeto.

Pela primeira vez, é possível vislumbrar mais de 40 anos de trabalho e percurso profissional do criador de obras como o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, a Escola Superior de Comunicação Social (Lisboa) e a Ponte Pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira (Covilhã). Marta Sequeira, curadora da exposição, sublinha que "são todas de tipologias diferentes. Começamos com um terminal de cruzeiros e terminamos com uma habitação unifamiliar".

A seleção das obras foi feita com base no fator emblemático e naquelas que mais marcaram a vida de Carrilho da Graça. No entanto, a curadora refere uma em específico: "A Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira mostra um pouco daquilo que pode ser o trabalho de um arquiteto, a abrangência que pode chegar a ter. O João Luís Carrilho da Graça é um grande exemplo disso".

Toda a mostra é servida por textos, da autoria de Marta Sequeira, e por um conjunto de filmes originais de André Cepeda, Catarina Mourão, Tiago Casanova e Salomé Lamas que retratam as obras expostas.

O arquiteto preza, nas suas criações, aspetos como a insonorização e a paisagem. Na obra Casa da Fonte Fria (Portalegre), a última de "Flashback", a curadora explica ao JN, "havia três construções que estavam voltadas para um lado e tinham uma paisagem absolutamente incrível na vertente oposta. Portanto a operação de João Luís Carrilho da Graça passou não só por restaurar as três casas e interligá-las, mastambém criar uma abertura muito forte para a paisagem".



Flashback/Carrilho da Graça

Casa da Arquitectura, Matosinhos

Até 29 de janeiro de 2023