Florian Zeller: "Quis que Anthony Hopkins se confrontasse com a sua própria mortalidade"

Realizador, autor da peça original e vencedor do Oscar de Melhor Argumento Adaptado, Florian Zeller fala de "O pai" e do trabalho com Anthony Hopkins.

Estreada em 2012 em Paris, com interpretação de Robert Hirsch, a peça de Florian Zeller, "O pai", conheceu um imenso sucesso, passando pela Broadway, com Frank Langella no protagonista, e pelos palcos do West End londrino, com Kenneth Cranham, antes de percorrer 45 países, entre os quais Portugal. Foi João Perry que interpretou a personagem, numa encenação de João Lourenço para o Teatro Aberto, em 2016. Agora, Zeller não só adaptou a peça a argumento cinematográfico, trabalho pelo qual venceu o Oscar, partilhado com Christopher Hampton, como decidiu estrear-se na realização. Anthony Hopkins venceu há dias a sua segunda estatueta por um trabalho que supera tudo o que já o víramos fazer.

Vendo o filme não o podemos imaginar sem Anthony Hopkins. Mas já tinha havido outros atores a representar a personagem nos palcos.