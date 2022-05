"Foi assim que aconteceu... com o teu pai". A mesma história contada de forma diferente

Margarida Cerqueira Hoje às 11:02 Facebook

Popular série regressa oito anos depois do último episódio.

O spin-off da série de sucesso "Foi assim que aconteceu" conta com várias surpresas, mas, para tristeza dos fãs, a presença de Ted, Robin, Barney, Lily e Marshall não é uma delas. O adorado grupo de amigos que, ao longo de mais de 200 episódios, entre 2005 e 2014, fez companhia a milhões de pessoas ficou no passado. Porém, esta nova série rege-se exatamente pela mesma premissa, mas com uma perspetiva feminina. Em 2050, Sophie, à semelhança de Ted Mosby, conta ao filho como conheceu o pai. Rapidamente, os telespectadores são teletransportados para o presente, ano de 2022, altura em que a protagonista, interpretada por Hillary Duff, e o seu grupo de amigos mais próximos descobrem quem são, o que querem da vida, e como se apaixonar numa era em que as opções são ilimitadas.

A grande diferença entre a série original e o spin-off prende-se com a época em que a ação decorre. Enquanto, há uns anos, ninguém ouvia falar de aplicações de encontros, hoje elas são o pão nosso de cada dia e os produtores Isaac Aptaker, Elizabeth Berger acharam por bem incluir todas essas ferramentas, que derivam das redes sociais e novas tecnologias, no grande ecrã.