Foo Fighters, The National e Liam Gallagher confirmados no Rock in Rio 2021

JN Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher, agendados para atuar no Rock in Rio Lisboa deste ano, já confirmaram presença na edição do festival, reagendada para junho de 2021.

As duas bandas norte-americanas e o cantor britânico sobem ao Palco Mundo da Cidade do Rock a 19 de junho do próximo ano, "mantendo assim o alinhamento previsto para este dia", informou a organização do evento em comunicado divulgado esta segunda-feira, adiantando ainda que os bilhetes adquiridos se mantêm válidos para a nova data, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca.

"O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021", pode ler-se na nota.

Se algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição do próximo ano, "os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da 'não confirmação'", esclarece a organização, remetendo mais informação para o site do festival.

O Rock in Rio Lisboa 2021 vai ter lugar nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.