"Fora Bolsonaro", exige Cannes

João Antunes (em Cannes) Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Filme de Karim Ainouz voltou a trazer realidade brasileira para a Croisette

Karim Ainouz é o autor de filmes como "Madame Satã" e "A Vida Invisível", dois marcos do cinema brasileiro contemporâneo. Mas o seu nome não deixa dúvidas sobre a sua origem. O paia do realizador era argelino e Ainouz foi ao país das suas origens em busca das suas raízes.

O processo de construção de "Marinheiro das Montanhas" não foi, no entanto, fácil. Chegado a Argel, depara-se com as manifestações semanais, conhecidas como "hirak", nascidas de forma espontânea, contra o regime autoritário que governa há muito o país. Desse confronto nasceu logo o documentário "Nardjes A.", que seria exibido no Festival de Berlim de 2020.

Regressando ao seu projeto inicial, Ainouz foi ainda à Kabília, região da Argélia de onde o pai era oriundo e capto Marinheiro deu algumas imagens, que serviriam de referência para esse novo projeto. Só que desta vez foi a pandemia que fechou literalmente o país e o realizador viu-se obrigado a encontrar um conceito novo para

contar a sua história.

Maravilhoso poema audiovisual, filme intimista e pessoal mas ao mesmo tempo universal, denuncia do colonialismo e do despotismo pós-colonial, "Marinheiro das Montanhas" recebeu um fortíssimo aplauso da audiência que enchia a sala onde decorreu a estreia mundial do filme, mas foi a manifestação anti-Bolsonaro que causou ainda maior unanimidade e fervor na audiência, confrontada com um cartaz exposto face

ao ecrã com o impressionante número de mortos no Brasil devido à covid-19.

Falando ao JN algumas horas depois da sessão, Karim Ainouz referiu que, apesar de estarem apenas dois jornalistas brasileiros em Cannes, devido às dificuldades de transporte entre os dois países, o impacto da manifestação já se fez sentir no Brasil, visto que o seu filme é coproduzido pela Globo, grupo de media muito crítico em relação à política sanitária do atual presidente do Brasil.

Voltando à competição, podemos dizer que Cannes se reconciliou com Sean Penn. Se os grandes momentos de Cannes são recordados por quem os viveu, também as reações mais negativas, por vezes visceralmente negativas, são de igual modo lembradas. E é verdade que a exibição de "The Last Face - A Última Fronteira", em

2016, deixou marcas.

PUB

O filme, realmente fallhado, fora visto de manhã pela imprensa e as reações negativas de imediato divulgadas, deixaram a equipa completamente deprimida, mesmo antes da sessão oficial. Razão para a imprensa, salvo raras exceções, ver agora os filmes à mesma hora da sessão de gala, e para a existência de embargos até ao final dessa sessão.

Mas Sean Penn está perdoado, com o regresso à competição com a sua última realização, "Flag Day", onde contracena com Dylan Penn, a filha que teve com Robin Wright. E o filme é uma viagem poética à América da década de 1970, contando-nos precisamente uma história de pai e filha - esta tentando sair de uma família disfuncional, tornando-se jornalista, ele acabando por ser vítima dos esquemas ilegais que sempre engendrou para ganhar a vida.