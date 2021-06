Sérgio Almeida Hoje às 10:23 Facebook

Sentenças absurdas, aniversários benfazejos, músicas redentoras, mas não só. A arte atravessa os dias, todos os dias, até quando anda sob disfarce.

Há 388 anos, a Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma, forçava Galileu Galilei a repudiar a sua ideia de que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo. Vergado, mas não vencido, continuou a pugnar pela descoberta e pela verdade, mesmo privado de liberdade.

"O pai da ciência moderna", como o definiria Albert Einstein, deixou-nos um legado cujos contornos estão amplamente retratado em livros, como os impressionantes livros "Galileu e a Busca da Verdade:

O homem que arriscou a carreira e a vida pela defesa da ciência", de Mario Livio, ou "Galileu

Observações, Experiências & Inventos", de David Lawrence, David Hawcock e Peter Riley. No entanto, a recomendação do dia recai sobre um documentário:

Nem só de sentenças absurdas se faz a história deste 22 de junho. Uma das mais notáveis artistas da sua geração, Meryl Streep nasceu neste dia, há 72 anos.

Mais do que as 21 nomeações para o Oscar, três das quais bem sucedidos, a atriz natural de New Jersey impressiona pela versatilidade das suas atuações, plasmada em filmes como "Kramer contra Kramer", "As pontes de Madison County" ou o mais recente "Uma diva fora do tom".

Neste vídeo, é possível recordar alguns dos momentos mais marcantes que protagonizou nas suas imensas aparições públicas:

Se há estações que associamos à música pop, o verão está seguramente no topo da lista. O calor reclama canções luminosas que nos pedem fruição constante em dias que julgamos eternos. É o caso da nova música de Pink, que, ladeada pela sua filha Willow Sage Hart, criou "Cover me in sunshine", tema que irradia boas vibrações, otimismo e cores sem fim:

Por muito importantes que sejam, as bandas sonoras ganham ainda mais significado se acompanhadas por leituras estimulantes. Reunião das crónicas publicadas na revista "Visão" nos últimos anos, "Autobiografia não autorizada" permite-nos lançar um olhar amplo sobre a escrita envolvente de Dulce Maria Cardoso.

Misto de memórias e ficções, os textos fazem do leitor um parceiro cúmplice destas amostras do quotidiano que são sempre mais do que a mera soma dos dias.

Dulce Maria Cardoso, autora de "Autobiografia não autorizada" Foto: Gustavo Bom/Global Imagens

Outubro ainda tarda, mas, para os que gostam de planear com tempo a agenda, termina por estes dias a primeira fase da submissão de candidaturas ao Pitching Forum, um dos segmentos centrais do Fest - Festival de Novos Realizadores, que decorre em Espinho de 4 a 11 desse mês.

Contagem decrescente para o FEST já começou Foto: Direitos reservados

Após um ano de interregno, a vertente profissional deste evento regressa em força nos dias 8 e 9 de outubro, concentrando durante esse par de dias um conjunto alargado de realizadores, argumentistas e atores.