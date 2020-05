Fórmula drive-in para espetáculos está a ser afinada

Delfim Machado Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Música, cinema ou comédia para ver dentro do carro é maneira de preencher o vazio cultural.

Se há um ano nos dissessem que a qualidade de um espetáculo dependeria do som que nos sai do rádio do carro, seria difícil de acreditar. Contudo, os concertos e outros espetáculos em formato drive-in vão ser uma realidade nos próximos meses e já aperfeiçoam a melhor fórmula para proporcionar cultura com qualidade.

O primeiro grande evento deste género é o concerto de Pedro Abrunhosa, agendado para 23 de maio no Estúdio 33, em Ansião, Leiria. Chama-se "Vens de Carrinho" e o preço do bilhete é de 50 euros por viatura, sendo que o número máximo de pessoas dentro de cada carro é o determinado por lei para cada veículo.