Fotografia adapta-se para sobreviver

"Incerteza" é a palavra que está na boca de todos, na certeza de que 2021 será um ano muito difícil.

Nas galerias de fotografia, repensam-se propostas e aposta-se no online, depois das vendas terem caído a pique e de a programação de um ano ter saído furada. Cortar custos de produção, fazer parcerias, diversificar a oferta e trabalhar novos públicos são ideias que estão nos planos. Desistir, para já, é que não.

SP620, Rua de Santos Pousada, 620

Pablo Berástegui confessa que durante a quarentena ponderou "se tinha sentido continuar" com o projeto "Salut au Monde!" que há um ano e meio instalou no Porto. "Resolvi que sim, assumi eu o risco", conta ao JN o espanhol que em 2016 dirigiu a capital europeia da cultura de San Sebastián. Alguns apoios com que contava ficaram em suspenso, mas mais do que isso surpreendeu-o a tímida afluência do público desde a reabertura em junho: "As pessoas estão mais retraídas para entrar em espaços fechados. Pode mudar no outono, mas não sei". Até aqui, aproveitou para reformular o site tendo em vista a venda online. "Mas não é fácil, o mercado ainda não está pronto", considera. Uma coisa é certa, diz quem assumiu por missão trazer a Portugal fotógrafos que nunca cá expuseram, "tornou-se muito difícil planificar".

A Pequena Galeria, Avenida 24 de julho, 4C

N"A Pequena Galeria, em Lisboa, os visitantes têm sido também quase nenhuns. O espaço é, como o nome indica, pequeno - cerca de 20 metros quadrados - pelo que o coletivo que o gere está já a pensar para lá das suas paredes: "Da porta da galeria até à estrada temos quase 20 metros. Vamos tentar dinamizar esse espaço. E estamos a tentar arranjar parcerias com vizinhos que têm outros espaços maiores", conta ao JN Carlos Oliveira Cruz, um dos fundadores.

Durante o encerramento, "as vendas foram zero", mas o projeto "não está em causa", graças a "uma pequena almofada" que resultou de um 2019 "muito bom", explica o economista e fotógrafo. Reduzir o número de exposições será inevitável e diversificar a oferta não é de descartar: "juntar à fotografia o desenho, a aguarela. Pode ser uma maneira de conseguirmos ter mais clientes", até porque, desabafa, "o ano de 2021 vai ser muito difícil para nós".

The Cave Photography, Rua 31 de Janeiro, 174

Na The Cave Photography os planos também apontam para a procura "de novos públicos", já que o turístico, com que o projeto contava, não passa por agora de uma miragem. Obrigada a fechar pouco mais de um mês depois de ter sido inaugurada, em pleno Centro Histórico do Porto, a galeria-arquivo de Diogo Castro, Miguel Refresco e Rui Pinheiro, quer manter a base - arquivo, venda e aluguer de fotografia contemporânea de autor, a partir da coleção de 11 fotógrafos portugueses.

As circunstâncias obrigam, contudo, "a repensar a forma como o modelo estava a ser trabalhado", afirma Rui Pinheiro. Para chamar gente ao espaço localizado nos interstícios da Casa Vicent, pensa-se em dinamizar um programa de atividades à volta das coleções dos fotógrafos - exposições, lançamentos de livros, ações de formação - além de apostar numa programação regular e lançar "muito brevemente" um novo site.

YellowKorner, Rua de Santa Catarina, 563

"Incerteza" é palavra repetida por Sara Sousa, gerente da YellowKorner Porto, a propósito do momento atual. Nos dois meses de encerramento da loja, aberta em 2015 na Invicta, a quebra de vendas rondou os 100%. "Estávamos em ascensão. Agora, não é começar do zero, porque já temos nome na praça, clientes fidelizados, mas foi realmente um grande passo atrás", confessa ao JN. A queda do turismo é a que mais influencia as contas: "Aquela cadência diária de vendas, principalmente nestes meses de maio a outubro, aí, nota-se uma quebra tremenda", diz. O mercado da decoração de interiores, com o qual trabalham, está também ele a desconfinar. Já no online "as vendas dispararam", garante, mas como o site é gerido pela casa-mãe - uma cadeia internacional de 89 galerias com sede em França - ainda não há números concretos. A gestora continua convicta de que há interesse sobre a fotografia de autor a preços acessíveis: "Quanto mais conheço o mercado, mais tenho a certeza disso."

MIRA Fórum, Rua de Miraflor, 155

Se se fizesse um instantâneo do presente, Manuela Matos Monteiro imagina um retrato de luz e de sombra: "Gosto muito de fotografar a luz que passa pelas frinchas das portas velhas, como as do Mira. Esses lapsos de luz lembram o lado solar que todas as coisas na vida têm", reflete a co-diretora das Galerias Mira, em Campanhã. Em busca "dessas frinchas" mal as portas tiveram de fechar, as galerias passaram a atividade para o online, fazendo uso do espólio documental das atividades passadas, organizando grupos, inaugurando exposições virtuais.

Vinte e cinco só nas redes sociais do Mira Fórum, a galeria mais diretamente ligada à fotografia. "Correu tão bem que continuamos a realizá-las mesmo depois de terminado o confinamento", conta Manuela Monteiro. Em maio, voltaram à atividade presencial e o regresso do público "tem sido bom", beneficiando da morada em três amplos armazéns com pátio. Contudo, o online foi uma aposta ganha e dentro do possível vai continuar: "Percebemos que se houver criatividade e vontade, criam-se públicos, de outra maneira."

MIP passa para novembro

A terceira edição do MIP-Mês da Imagem do Porto devia ter sido em abril, mas a pandemia adiou-a para novembro. Exposições, conferências, photowalks e workshops fazem parte da programação do evento organizado pelo FORUM fotografia/filme PORTO, um coletivo criado para dinamizar iniciativas na área da fotografia e do vídeo e que envolve o Mira Fórum, Salut au Monde!, Adorna Corações, IPCI, OPPIA, Espiga, iNSTANTES e MOT-Máquinas de Outros Tempos.