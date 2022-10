Fotografia da arte xávega ganha concurso "Imagens Conservadas"

Diana Fernandes Hoje às 16:31 Facebook

A primeira edição do concurso que premeia a melhor fotografia sobre a indústria de conservas, "Imagens Conservadas" foi ganha por João Galamba. O prémio foi atribuído pela imagem da arte xávega, uma pesca artesanal, que "representa o espírito heroico e trabalhador dos portugueses".

O concurso de fotografia "Imagens conservadas" foi promovido pela Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), em parceria com o Instituto Português de Fotografia (IPF). A primeira edição do concurso contou com a participação de mais de 170 fotografias nacionais e internacionais.

A cerimónia de entrega de prémios, realizada na passada quinta-feira, teve a presença da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e do Presidente da ANICP, José Maria Freitas.

José Freitas sublinha que a imagem vencedora, retratando a vista aérea de pescadores de arte xávega, técnica tradicional portuguesa de pesca de arrasto de rede praticada com um barco, cordas e dois tratores, representa o "espírito heroico e trabalhador dos portugueses" e mostra a "nossa preocupação e cuidado com a sustentabilidade do mar".

O segundo prémio, que retrata a sardinha no pão, valoriza a tradição e os tempos de escassez. Já o prémio atribuído pelo público ilustra como as conservas podem marcar a "presença na nossa mesa e no futuro da nossa gastronomia", refere o presidente da ANICP.

A inauguração da exposição tem data marcada para dia 15 de novembro na Assembleia da República.