Fotografias marcantes de Rui Ochoa reunidas no livro "74-99"

O livro "74-99", da autoria do fotógrafo Rui Ochoa, vai ser lançado nesta quinta-feira, às 18 horas, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em Lisboa. No mesmo local, abre ao público uma exposição do autor.

São "as estórias da história" que estão em evidência no livro "74-99", editado pela Casa das Letras, composto por dezenas de imagens captadas pela objetiva atenta de Rui Ochoa. Lá encontramos os protagonistas mais destacadas da vida pública portuguesa ao longo desses 25 anos, de Mário Soares, a Álvaro Cunhal e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há também cidadãos anónimos, testemunhas de acontecimentos ou eles próprios improváveis protagonistas.

"Era um desejo de muitos anos. Diria um sonho que estava por concretizar: reunir um conjunto de imagens que fosse, tanto quanto me foi possível, o espelho desse período", explica o autor do livro.

Atual fotógrafo oficial do Presidente da República, Rui Ochoa nasceu no Porto em 1948 e foi no "Jornal de Notícias" que se estreou profissionalmente.

Começou a colaborar no "Expresso" em 1980, ao serviço do qual foi autor de múltiplas reportagens em Portugal e no resto do mundo, de que se destacam a queda do Muro de Berlim, a guerra do Golfo (Iraque), o fim do regime de Ceausescu, na Roménia, ou o de Enveroxa, na Albânia.

Em 1998, foi condecorado com a medalha de mérito e dedicação, grau prata, pela CM Amadora e, em 2017, com a medalha de ouro (mérito) pela Câmara Municipal do Porto, e com a Ordem de Mérito -Grau Oficial, em 2021, pelo Presidente da República.