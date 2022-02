Fotografias premiadas de Eduardo Teixeira Pinto em Amarante

Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Casa da Granja dedica pela primeira vez uma exposição integral ao autor

Trinta e sete fotografias premiadas de Eduardo Teixeira Pinto patentes na Casa da Granja, em Amarante, refletem alguns dos grandes momentos de meio século do percurso artístico do autor.

A exposição preenche quase integralmente os múltiplos espaços daquele equipamento cultural criado a partir da recuperação de uma casa do século XVII, atualmente propriedade do município, como disse à agência Lusa Verónica Teixeira Pinto, filha do autor e presidente da associação que gere o espaço desde 2017, no âmbito de um protocolo com a autarquia.

"Preencher a Casa da Granja só com Eduardo Teixeira Pinto, com uma exposição para o homenagear, é a primeira vez que o fazemos", precisou a presidente da Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto.

Nas diferentes salas, o visitante pode apreciar fotografias a preto e branco, registadas ao longo de décadas, a maioria em Amarante, a terra de Eduardo Teixeira Pinto, que ali nasceu em 1933 e morreu em 2009. Em 1960, obteve o Grande Prémio Camões, do Ateneu Comercial de Lisboa.

A exposição intitula-se "Olhares", tem entrada gratuita e estará patente até ao dia 22 de fevereiro, marcando o reinício dos certames na Casa da Granja, após o interregno provocado pela pandemia. "Olhares é um dos termos que melhor traduz o que o meu pai fazia: fotografar o que via. Um fotógrafo sério tem um olhar único, muito próprio. É isso que faz a diferença", observou, frisando que vários exemplares, todos premiados, percorreram já "os quatro cantos do mundo".

Além das imagens, a exposição inclui máquinas fotográficas antigas usadas pelo fotógrafo, além de outros documentos e material que traduzem o seu percurso criativo e que constituem o acervo museológico da casa formado, ainda, por cerca de 300 mil fotografias.