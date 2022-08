Fotografias sobre indústria de conservas valem prémio

JN Hoje às 17:59 Facebook

As melhores fotografias sobre a indústria de conservas vão ser premiadas no concurso "Imagens conservadas", promovido pela Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe.

A ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, em parceria com o Instituto Português de Fotografia (IPF), está a promover o "Imagem conservadas", um concurso que pretende destacar, através do registo fotográfico, a indústria de conservas de peixe e a relevância do seu passado.

Dirigida a todos os cidadãos com mais de 18 anos, nacionais e estrangeiros, o concurso permite a inscrição gratuita, até 15 de setembro, através do site da ANICP (https://anicp.pt/imagens-conservadas/), para onde devem ser submetidas as propostas.



As propostas vão ser avaliadas por um júri composto por sete personalidades distintas: Adelino Meireles (fotojornalista e editor de Fotografia da Globalimagens); Artur Pastor (professor e fotógrafo); Luís Mendonça (designer); Sandra Maria Teixeira (designer); Victor Vicente, (designer); Teresa Nunes (representante do IPF) e Isabel Tato (ANICP).

O público em geral também vai ter oportunidade de eleger a fotografia preferida entre 20 de setembro a 10 de outubro, com uma votação online na página https://anicp.pt/votacao-publico-imagens-conservadas/, à qual será atribuído um prémio simbólico.



O anúncio dos vencedores tem data marcada para dia 13 de outubro de 2022



Os prémios são uma viagem ao Museu Fotografiska em Estocolmo para o vencedor, 500€ em material fotográfico para o segundo lugar e um voucher de formação no IPF no valor de 300€ para o terceiro prémio.

Este pódio tem assegurada a divulgação dos respetivos trabalhos nos meios de comunicação.



A inauguração da exposição, com os trabalhos vencedores, terá lugar a 15 de novembro na Assembleia da República. Seguir-se-á uma rota itinerante por várias cidades portuguesas e locais de reconhecido destaque.



O concurso conta ainda com o apoio do Ministério da Agricultura e Alimentação, do Grupo Global Média, da agência de viagens Media Travel e do El Corte Inglês.